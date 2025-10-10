Електроенергію в Харкові подаватимуть за графіком – мерія
У пресслужбі міськради повідомили, що у Харкові почалися аварійні відключення.
Подробиці розповіли у міському Ситуаційному центрі.
“Там зазначили, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень. Незабаром сформовані графіки будуть оприлюднені. Профільні служби роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії”, – передають у мерії.
Також городян просять не дзвонити за номером «1562» із цього приводу. Лінії перевантажуються і громадяни, які хочуть повідомити проблему іншого комунального характеру, не зможуть отримати оперативну допомогу.
Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. У столиці – 12 постраждалих, у Запоріжжі через удари загинув 7-річний хлопчик. За даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. Також поїзди метро курсуватимуть із затримками, а частина станцій буде закрита.
Вранці 10 жовтня без світла залишилися дві громади Харківської області – Балаклійська та Ізюмська. Коли вдасться відновити подачу електроенергії наразі невідомо. Пізніше у соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в місті зникло електропостачання. Про виключення інформують деякі жителі Салтівського району, а також харків’яни, які мешкають у районі Левади.
Незабаром у НЕК «Укренерго» підтвердили введення аварійних відключень.
Категорії: Суспільство, Харків
Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2025 в 09:53
