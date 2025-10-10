Частина Харкова залишилася без світла – подробиці (доповнено)

Сьогодні, 10 жовтня, у деяких районах Харкова зникло світло.

Доповнено о 09:35. У НЕК “Укренерго” підтвердили введення аварійних відключень.

“Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях. Для стабілізації ситуації в енергосистемі — у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення”,– йдеться в повідомленні.

Відключення обіцяють скасувати одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. Наразі ж енергетики вже працюють над відновленням стабільного електропостачання.

У соцмережах почали з’являтись повідомлення про те, що в місті зникло електропостачання. Про виключення інформують деякі жителі Салтівського району, а також харків’яни, які мешкають у районі Левади.

Офіційної інформації про причину та терміни відключень поки що немає.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. У столиці – 12 постраждалих, у Запоріжжі через удари загинув 7-річний хлопчик. За даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. Також поїзди метро курсуватимуть із затримками, а частина станцій буде закрита.

Вранці 10 жовтня без світла залишилися дві громади Харківської області – Балаклійська та Ізюмська. Коли вдасться відновити подачу електроенергії наразі невідомо.