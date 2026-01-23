Аварійні відключення в Харкові та області: що відомо

Вранці 23 січня в АТ “Харківобленерго” повідомили, що в Харкові та області ввели аварійні відключення світла.

Їх застосували для стабілізації ситуації в енергосистемі після ворожих обстрілів, зазначили в обленерго. Одночасно продовжують діяти та графіки погодинних відключень.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання”, – додали енергетики.