Аварийные отключения в Харькове и области: что известно

Утром 23 января в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харькове и области ввели аварийные отключения света.

Их применили для стабилизации ситуации в энергосистеме после вражеских обстрелов, отметили в облэнерго. Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – добавили энергетики.