Сколько людей без света на Харьковщине? Облэнерго о ситуации в регионе

Ситуация в энергосистеме Харьковщины, как и на территории Украины, остается очень сложной, рассказал и.о. гендиректора АО «Харьковоблэнерго» Вячеслав Кравцов во время брифинга.

«В результате ежедневных обстрелов со стороны РФ очень много повреждено энергооборудование нашего региона. Принимаются все необходимые меры по ремонту и восстановлению электропитания в нашем регионе. Задействованы почти круглосуточно ремонтные аварийные бригады», – рассказали в облэнерго.

По состоянию на утро 22 января без электроснабжения одновременно остаются более 400 тысяч абонентов.

«В связи с понижением мощности в энергосистеме нашего региона, и в целом по Украине, были введены графики аварийных отключений в размере 10 очередей и графики специальных аварийных отключений в размере 1 очередь», — сказал Кравцов.

Он объяснил, что графики специальных аварийных отключений более объемны, они используются, когда не хватает «очередей графиков аварийных отключений для стабилизации энергосистемы».

В облэнерго также отметили, что действуют и графики почасовых отключений, их можно найти на сайте АО «Харьковоблэнерго».

Кроме того, Кравцов рассказал, куда планируют распределить мощные генераторы, которые накануне пообещали в правительстве предоставить региону.

«Я думаю, что будут распределены в соответствии с теми планами, которые, видимо, уже утверждены в правительстве, в министерстве. Я думаю, что это, скорее всего, должны быть объекты критической инфраструктуры, в том числе социальные объекты, нуждающиеся в постоянном обеспечении электроэнергии», — считает Крацов.