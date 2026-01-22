Live

Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні

Суспільство 13:47   22.01.2026
Вікторія Яковенко
Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні Фото: ХОВА

Ситуація в енергосистемі Харківщини, як і на території України, залишається дуже складною, розповів в. о. гендиректора АТ «Харківобленерго» В’ячеслав Кравцов під час брифінгу.

«В результаті щоденних обстрілів з боку РФ дуже багато пошкоджено енергообладнання нашого регіону. Вживаються всі необхідні заходи щодо ремонту та відновлення електроживлення в нашому регіоні. Задіяні майже цілодобово ремонтні аварійні бригади», – розповіли в обленерго.

Станом на ранок 22 січня без електропостачання одночасно залишаються понад 400 тисяч абонентів.

«У зв’язку зі зниженням потужності в енергосистемі нашого регіону, і в цілому по Україні, були введені графіки аварійних відключень у розмірі 10 черг та графіки спеціальних аварійних відключень в розмірі 1 черга», – сказав Кравцов.

Він пояснив, що графіки спеціальних аварійних відключень більш об’ємні, вони застосовуються, коли не вистачає «черг графіків аварійних відключень для стабілізації енергосистеми».

В обленерго також зазначили, що діють і графіки погодинних відключень, їх можна знайти на сайті АТ «Харківобленерго».

Крім цього, Кравцов розповів, куди планують розподілити потужні генератори, які напередодні пообіцяли в уряді надати регіону.

«Я думаю, що будуть розподілені відповідно до тих планів, які, мабуть, вже затверджені в уряді, в міністерстві. Я думаю, що це, скоріше всього, повинні бути об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі соціальні об’єкти, які потребують в постійному забезпеченні електроенергії», – вважає Крацов.

Читайте також: Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Не залишати у пакетах»: скільки ялинок вже утилізували в Харкові
«Не залишати у пакетах»: скільки ялинок вже утилізували в Харкові
22.01.2026, 14:21
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
Готові платити до 120 тисяч гривень: список високооплачуваних вакансій тижня
Готові платити до 120 тисяч гривень: список високооплачуваних вакансій тижня
22.01.2026, 11:12
Дані Генштабу на 08:00: 15 боїв зафіксовано на Харківщині
Дані Генштабу на 08:00: 15 боїв зафіксовано на Харківщині
22.01.2026, 08:12
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)
22.01.2026, 12:34
Росіяни просунулися на двох напрямках у регіоні? Що кажуть у ISW
Росіяни просунулися на двох напрямках у регіоні? Що кажуть у ISW
22.01.2026, 09:50

Новини за темою:

22.01.2026
Аварійні відключення знову діють у Харкові та області
20.01.2026
У Харкові та області почалися аварійні відключення світла
19.01.2026
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові та області
15.01.2026
У Харкові та області запровадили аварійні відключення світла
10.01.2026
У Харкові та області – аварійні відключення світла: причина


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 13:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація в енергосистемі Харківщини, як і на території України, залишається дуже складною".