Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні

Ситуація в енергосистемі Харківщини, як і на території України, залишається дуже складною, розповів в. о. гендиректора АТ «Харківобленерго» В’ячеслав Кравцов під час брифінгу.

«В результаті щоденних обстрілів з боку РФ дуже багато пошкоджено енергообладнання нашого регіону. Вживаються всі необхідні заходи щодо ремонту та відновлення електроживлення в нашому регіоні. Задіяні майже цілодобово ремонтні аварійні бригади», – розповіли в обленерго.

Станом на ранок 22 січня без електропостачання одночасно залишаються понад 400 тисяч абонентів.

«У зв’язку зі зниженням потужності в енергосистемі нашого регіону, і в цілому по Україні, були введені графіки аварійних відключень у розмірі 10 черг та графіки спеціальних аварійних відключень в розмірі 1 черга», – сказав Кравцов.

Він пояснив, що графіки спеціальних аварійних відключень більш об’ємні, вони застосовуються, коли не вистачає «черг графіків аварійних відключень для стабілізації енергосистеми».

В обленерго також зазначили, що діють і графіки погодинних відключень, їх можна знайти на сайті АТ «Харківобленерго».

Крім цього, Кравцов розповів, куди планують розподілити потужні генератори, які напередодні пообіцяли в уряді надати регіону.

«Я думаю, що будуть розподілені відповідно до тих планів, які, мабуть, вже затверджені в уряді, в міністерстві. Я думаю, що це, скоріше всього, повинні бути об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі соціальні об’єкти, які потребують в постійному забезпеченні електроенергії», – вважає Крацов.