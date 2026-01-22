Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні
Ситуація в енергосистемі Харківщини, як і на території України, залишається дуже складною, розповів в. о. гендиректора АТ «Харківобленерго» В’ячеслав Кравцов під час брифінгу.
«В результаті щоденних обстрілів з боку РФ дуже багато пошкоджено енергообладнання нашого регіону. Вживаються всі необхідні заходи щодо ремонту та відновлення електроживлення в нашому регіоні. Задіяні майже цілодобово ремонтні аварійні бригади», – розповіли в обленерго.
Станом на ранок 22 січня без електропостачання одночасно залишаються понад 400 тисяч абонентів.
«У зв’язку зі зниженням потужності в енергосистемі нашого регіону, і в цілому по Україні, були введені графіки аварійних відключень у розмірі 10 черг та графіки спеціальних аварійних відключень в розмірі 1 черга», – сказав Кравцов.
Він пояснив, що графіки спеціальних аварійних відключень більш об’ємні, вони застосовуються, коли не вистачає «черг графіків аварійних відключень для стабілізації енергосистеми».
В обленерго також зазначили, що діють і графіки погодинних відключень, їх можна знайти на сайті АТ «Харківобленерго».
Крім цього, Кравцов розповів, куди планують розподілити потужні генератори, які напередодні пообіцяли в уряді надати регіону.
«Я думаю, що будуть розподілені відповідно до тих планів, які, мабуть, вже затверджені в уряді, в міністерстві. Я думаю, що це, скоріше всього, повинні бути об’єкти критичної інфраструктури, в тому числі соціальні об’єкти, які потребують в постійному забезпеченні електроенергії», – вважає Крацов.
Читайте також: Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аварийные отключения, АО "Харьковоблэнерго", світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Скільки людей без світла на Харківщині? Обленерго про ситуацію в регіоні», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2026 в 13:47;