Потужні генератори отримає Харківщина: Кабмін виділив гроші
Уряд виділив 2,56 млрд грн з резервного фонду держбюджету на закупівлю генераторів великої потужності для семи областей України, серед яких – Харківщина.
Про це повідомила 21 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Також це обладнання отримають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Чернігівська області.
«Це обладнання можна переспрямовувати на інші регіони, де є гостра потреба. Закупівлі проводитимуться за спрощеними процедурами без затягування термінів. Окремо визначили відповідального замовника та встановлено чіткий порядок використання генерації — для об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення», – зазначила Свириденко.
Вона підкреслила, що в умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі потрібні не лише великі енергооб’єкти, а й менші установки розподіленої генерації — незалежні від роботи централізованих мереж.
Нагадаємо, понад півмільйона абонентів одночасно без електрики в Харкові та області вранці 21 січня. Такі дані навів на брифінгу начальник ХОВА Олег Синєгубов, повідомляє кореспондентка МГ «Об’єктив». І така кількість відключених – не межа. Вчора, 20 січня, за інформацією Синєгубова, їх було 1 мільйон 100 тисяч. «Це майже 90% населення міста Харкова та території Харківської області», – зазначив він. При цьому з огляду на загальний стан енергосистеми України та постійні російські обстріли варіанту життя цілодобово з електрикою влада поки не обіцяє. Проте є завдання вийти на більш прийнятні графіки. Такий оптимальний із можливих на сьогодні сценаріїв описав Синєгубов
