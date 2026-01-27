Підземні школи Харкова без світла переходять на роботу на генераторах (відео)

Школярі Харкова навчаються у безпечних просторах, навіть коли в країні та місті відключення електрики. Подробиці в етері нацмарафону розповів міський голова Ігор Терехов.

“Що стосується лікарень, медичних закладів, то ми переходимо в разі потреби на генератори та працюємо на них. Що стосується шкіл… ми чудово розуміємо, що це дуже-дуже важливо, і в разі необхідності ми теж переходимо на роботу на генераторах. Там система рекуперації повітрообміну існує, там існує система спеціального освітлення для наших дітей. І дуже важливо, щоб усе це безперебійно працювало. Сьогодні вже 20 тисяч школярів ходять до шкіл віч-на-віч, у режимі офлайн”, – розповів мер Харкова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він зазначив, що напередодні в місті відкрили ще одну локацію метрошколи. А підземних шкіл працює вже вісім.

“Дуже хочеться, щоб ми не будували під землею. І дуже не хочеться, щоб наші діти та наші люди жили під землею та навчалися тим паче під землею. Але ми вимушені це робити, бо чудово розуміємо, що дітям потрібно ходити до справжніх шкіл і отримувати знання. Так, у нас є певна перспектива, ми розробили проєктно-кошторисну документацію щодо будівництва ще декількох шкіл. Дві школи зараз будуються, і я маю таку надію, що навесні ми відкриємо ці школи. Крім цього, ми розробили проєктно-кошторисну документацію для будівництва дитячого садочка. Виділили кошти з бюджету міста Харкова та очікуємо субвенції з державного бюджету, бо для нас дуже важливо, щоб у Харкові з’явилася можливість і маленьким харків’янам ходити до дитячого садочка”, – сказав Терехов.