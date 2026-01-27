Live

Подземные школы Харькова без света переходят на работу на генераторах (видео)

Записано 12:33   27.01.2026
Оксана Горун
Подземные школы Харькова без света переходят на работу на генераторах (видео) Фото: Харьковский горсовет

Школьники Харькова учатся в безопасных пространствах, даже когда в стране и городе отключения электричества. Подробности в эфире нацмарафона рассказал городской голова Игорь Терехов.

«Что касается больниц, медицинских учреждений, то мы переходим в случае необходимости на генераторы и работаем на них. Что касается школ… мы прекрасно понимаем, что это очень важно, и в случае необходимости мы тоже переходим на работу на генераторах. Там система рекуперации воздухообмена существует, там существует система специального освещения для наших детей. И очень важно, чтобы это все бесперебойно работало. Сегодня уже 20 тысяч школьников ходят в школы в режиме офлайн», — рассказал мэр Харькова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что накануне в городе открыли еще одну локацию метрошколы. А подземных школ работает уже восемь.

«Очень хочется, чтобы мы не строили под землей. И очень не хочется, чтобы наши дети и наши люди жили под землей и учились под землей. Но мы вынуждены это делать, потому что прекрасно понимаем, что детям нужно ходить в настоящие школы и получать знания. Да, у нас есть определенная перспектива, мы разработали проектно-сметную документацию по строительству еще нескольких школ. Две школы сейчас строятся, и у меня есть такая надежда, что весной мы откроем эти школы. Кроме этого, мы разработали проектно-сметную документацию для строительства детского сада. Выделили средства из бюджета города Харькова и ожидаем субвенции из государственного бюджета, потому что для нас очень важно, чтобы в Харькове появилась возможность и маленьким харьковчанам ходить в детский сад», — сказал Терехов.

Читайте также: Последствия обстрелов энергетики ликвидировали: почему нет света (дополнено)

Автор: Оксана Горун
