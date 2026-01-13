Переплата на генераторах: экс-работницу харьковского КП будут судить
Правоохранители передали в суд дело уже бывшего специалиста по публичным закупкам одного из коммунальных предприятий Харькова. Ее подозревают в служебной халатности.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2022 года фигурантка утвердила закупку 27 бензиновых генераторов общей стоимостью более 2,4 млн гривен. Правоохранители говорят: женщина не проанализировала рынок и не приняла предусмотренные законодательством меры для определения обоснованной цены товара.
«Она не провела изучение информации о стоимости и ассортименте аналогичной продукции из открытых источников, не направила запросы о ценовых предложениях производителям, официальным представителям и дилерам, не провела рыночные консультации с поставщиками и не осуществила маркетинговые исследования. Согласно заключению судебной товароведческой экспертизы, рыночная стоимость закупленного оборудования составляла около 1,9 млн гривен», — отметили в прокуратуре.
Таким образом, подсчитали правоохранители, из-за действий фигурантки бюджету Харькова нанесен ущерб более чем на 550 тысяч гривен.
Если вину докажут, женщине грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.
Напомним, ранее в Харьковской области чиновнице горсовета вручили подозрение в служебной халатности. По данным областной прокуратуры, в декабре 2023 года Управление образования, молодежи и спорта одного из городских советов области заключило с ООО два договора на разработку проектно-сметной документации для строительства укрытий в двух учебных заведениях. В облуправлении Нацполиции уточнили, что речь идет о двух лицеях. Установлено: оба договора касались одинаковых работ, а в таких случаях стоимость проектных работ должна составлять максимум 50% полной цены нового проекта. Однако фигурантка подписала акты выполненных работ без должной проверки, и подрядчику перечислили полную сумму из бюджета. Судебно-экономическая экспертиза установила переплату бюджетных средств на сумму около 770 тыс. гривен.
