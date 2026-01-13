Переплата на генераторах: експрацівницю харківського КП судитимуть

Правоохоронці передали до суду справу вже колишньої фахівчині з публічних закупівель одного з комунальних підприємств Харкова. Її підозрюють у службовій недбалості.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2022 року фігурантка затвердила закупівлю 27 бензинових генераторів загальною вартістю понад 2,4 млн гривень. Правоохоронці кажуть: жінка не проаналізувала ринок та не вжила передбачених законодавством заходів для визначення обґрунтованої ціни товару.

«Вона не провела вивчення інформації щодо вартості та асортименту аналогічної продукції з відкритих джерел, не направила запити щодо цінових пропозицій виробникам, офіційним представникам і дилерам, не провела ринкові консультації з постачальниками та не здійснила маркетингові дослідження. Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи, ринкова вартість закупленого обладнання становила близько 1,9 млн гривень», – зазначили в прокуратурі.

Таким чином, підрахували правоохоронці, через дії фігурантки бюджету Харкова завдано збитків на понад 550 тисяч гривень.

Якщо провину доведуть, жінці загрожує від 2 до 5 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, раніше на Харківщині посадовиці міськради вручили підозру в службовій недбалості. За даними обласної прокуратури, у грудні 2023 року Управління освіти, молоді та спорту однієї з міських рад області уклало з ТОВ два договори на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва укриттів у двох закладах освіти. В облуправлінні Нацполіції уточнили, що йдеться про два ліцеї. Встановлено: обидва договори стосувалися однакових робіт, а в таких випадках вартість проєктних робіт має становити максимум 50% від повної ціни нового проєкту. Однак фігурантка підписала акти виконаних робіт без належної перевірки, і підряднику перерахували повну суму з бюджету. Судово-економічна експертиза встановила переплату бюджетних коштів на суму майже 770 тис. гривень.