Один генератор від Німеччини заживить інфраструктуру і соцоб’єкти під Харковом

Два генератори потужністю по 1100 кВт передало Роганській громаді та Харкову Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги.

Як зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов, це обладнання допоможе ефективніше підготуватись до будь-яких сценаріїв, які може принести зима. Його встановлять на життєво необхідних об’єктах з метою їхнього безперебійного функціонування.

Начальниця Роганської СВА Марія Черненко розповіла, що потужний генератор стане джерелом електроенергії для цивільної інфраструктури та соціальних об’єктів одного із населених пунктів громади.



Фото: ХОВА