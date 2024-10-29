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Один генератор від Німеччини заживить інфраструктуру і соцоб’єкти під Харковом

Суспільство 21:57   29.10.2024
Олена Нагорна
Один генератор від Німеччини заживить інфраструктуру і соцоб’єкти під Харковом Фото: ХОВА

Два генератори потужністю по 1100 кВт передало Роганській громаді та Харкову Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги.

Як зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов, це обладнання допоможе ефективніше підготуватись до будь-яких сценаріїв, які може принести зима. Його встановлять на життєво необхідних об’єктах з метою їхнього безперебійного функціонування.

Начальниця Роганської СВА Марія Черненко розповіла, що потужний генератор стане джерелом електроенергії для цивільної інфраструктури та соціальних об’єктів одного із населених пунктів громади.

генератор 1100 кВт
Фото: ХОВА

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 21:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два генератори потужністю по 1100 кВт передало Роганській громаді та Харкову Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги".