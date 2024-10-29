Один генератор від Німеччини заживить інфраструктуру і соцоб’єкти під Харковом
Фото: ХОВА
Два генератори потужністю по 1100 кВт передало Роганській громаді та Харкову Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги.
Як зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов, це обладнання допоможе ефективніше підготуватись до будь-яких сценаріїв, які може принести зима. Його встановлять на життєво необхідних об’єктах з метою їхнього безперебійного функціонування.
Начальниця Роганської СВА Марія Черненко розповіла, що потужний генератор стане джерелом електроенергії для цивільної інфраструктури та соціальних об’єктів одного із населених пунктів громади.
Фото: ХОВА
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генераторы, Рогань, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 21:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два генератори потужністю по 1100 кВт передало Роганській громаді та Харкову Німецьке федеральне агентство з надання технічної допомоги".