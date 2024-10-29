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Один генератор от Германии запитает инфраструктуру и соцобъекты под Харьковом

Общество 21:57   29.10.2024
Елена Нагорная
Один генератор от Германии запитает инфраструктуру и соцобъекты под Харьковом Фото: ХОВА

Два генератора мощностью по 1100 кВт передало Роганской громаде и Харькову Немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи.

Как отметил замначальника ХОВА Евгений Иванов, это оборудование поможет эффективнее подготовиться к любым сценариям, которые может принести зима. Его установят на жизненно необходимых объектах с целью их бесперебойного функционирования.

Начальница Роганской ПВА Мария Черненко рассказала, что мощный генератор станет источником электроэнергии для гражданской инфраструктуры и социальных объектов одного из населенных пунктов громады.

генератор 1100 кВт
Фото: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 21:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два генератора мощностью по 1100 кВт передало Роганской громаде и Харькову Немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи".