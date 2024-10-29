Один генератор от Германии запитает инфраструктуру и соцобъекты под Харьковом
Фото: ХОВА
Два генератора мощностью по 1100 кВт передало Роганской громаде и Харькову Немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи.
Как отметил замначальника ХОВА Евгений Иванов, это оборудование поможет эффективнее подготовиться к любым сценариям, которые может принести зима. Его установят на жизненно необходимых объектах с целью их бесперебойного функционирования.
Начальница Роганской ПВА Мария Черненко рассказала, что мощный генератор станет источником электроэнергии для гражданской инфраструктуры и социальных объектов одного из населенных пунктов громады.
Фото: ХОВА
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генераторы, Рогань, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 21:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два генератора мощностью по 1100 кВт передало Роганской громаде и Харькову Немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи".