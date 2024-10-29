Один генератор от Германии запитает инфраструктуру и соцобъекты под Харьковом

Два генератора мощностью по 1100 кВт передало Роганской громаде и Харькову Немецкое федеральное агентство по оказанию технической помощи.

Как отметил замначальника ХОВА Евгений Иванов, это оборудование поможет эффективнее подготовиться к любым сценариям, которые может принести зима. Его установят на жизненно необходимых объектах с целью их бесперебойного функционирования.

Начальница Роганской ПВА Мария Черненко рассказала, что мощный генератор станет источником электроэнергии для гражданской инфраструктуры и социальных объектов одного из населенных пунктов громады.



Фото: ХОВА