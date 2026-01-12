Live

Посадовиця на Харківщині отримала підозру: подробиці справи

Суспільство 14:49   12.01.2026
Вікторія Яковенко
Посадовиця на Харківщині отримала підозру: подробиці справи Фото: Харківська обласна прокуратура

На Харківщині посадовиці міськради вручили підозру в службовій недбалості.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2023 року Управління освіти, молоді та спорту однієї з міських рад області уклало з ТОВ два договори на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва укриттів у двох закладах освіти. В облуправлінні Нацполіції уточнили, що йдеться про два ліцеї.

Встановлено: обидва договори стосувалися однакових робіт — створення документації для типових укриттів цивільного захисту.

«Такі проєкти є проєктами повторного використання: коли документацію для одного об’єкта майже повністю копіюють для другого, зберігаючи основні архітектурно-планувальні та конструктивні рішення. Згідно з чинним законодавством, у таких випадках вартість проєктних робіт має становити максимум 50% від повної ціни нового проєкту», – пояснили правоохоронці.

Будівельно-технічна експертиза підтвердила: документацію для другого укриття скопіювали з першого, зберігши основні рішення. Отже, вартість робіт мала бути значно нижчою.

«Незважаючи на це, посадовиця Управління підписала акти виконаних робіт без належної перевірки, і підряднику перерахували повну суму з бюджету. Судово-економічна експертиза встановила переплату бюджетних коштів на суму майже 770 тис. гривень», – зазначили у прокуратурі.

Жінці повідомили про підозру в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ).

У прокуратурі нагадали, що керівнику ТОВ раніше повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 ККУ). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у хабарництві підозрюють спеціалістку-юрисконсультку департаменту служб у справах дітей ХМР, повідомляли у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, фігурантка вимагала 1000 доларів за сприяння в позбавленні одного з батьків батьківських прав, а також у визначенні місця проживання дитини.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Росіяни протягом тижня атакували Харківщину ракетами та БпЛА: подробиці
Росіяни протягом тижня атакували Харківщину ракетами та БпЛА: подробиці
12.01.2026, 18:14
Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні
Влетіла в дерево: водійка загинула в ДТП на Харківщині, пасажири – в лікарні
12.01.2026, 15:26
Посадовиця на Харківщині отримала підозру: подробиці справи
Посадовиця на Харківщині отримала підозру: подробиці справи
12.01.2026, 14:49
Харків після снігопаду: працюють майже 2 тисячі комунальників (фото)
Харків після снігопаду: працюють майже 2 тисячі комунальників (фото)
12.01.2026, 14:22
Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні, 12 січня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
12.01.2026, 16:44
«Швидка» на Харківщині застрягла на слизькій дорозі: допомогли копи
«Швидка» на Харківщині застрягла на слизькій дорозі: допомогли копи
12.01.2026, 16:16

Новини за темою:

10.01.2026
У Харкові 21-річний на смерть збив жінку – прокуратура
23.12.2025
Вдарив поліцейського на Харківщині: чоловіку вручили підозру
07.11.2025
16-річний загинув у бетонозмішувачі на Харківщині: хто отримав підозру
25.09.2025
Поліцейський на Харківщині отримав підозру: за яку «допомогу» – слідство
25.08.2025
Вкрав гроші й витратив на свої потреби: крадіжка на березі річки на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Посадовиця на Харківщині отримала підозру: подробиці справи», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2026 в 14:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині посадовиці міськради вручили підозру в службовій недбалості.".