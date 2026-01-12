Посадовиця на Харківщині отримала підозру: подробиці справи

На Харківщині посадовиці міськради вручили підозру в службовій недбалості.

За даними Харківської обласної прокуратури, у грудні 2023 року Управління освіти, молоді та спорту однієї з міських рад області уклало з ТОВ два договори на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва укриттів у двох закладах освіти. В облуправлінні Нацполіції уточнили, що йдеться про два ліцеї.

Встановлено: обидва договори стосувалися однакових робіт — створення документації для типових укриттів цивільного захисту.

«Такі проєкти є проєктами повторного використання: коли документацію для одного об’єкта майже повністю копіюють для другого, зберігаючи основні архітектурно-планувальні та конструктивні рішення. Згідно з чинним законодавством, у таких випадках вартість проєктних робіт має становити максимум 50% від повної ціни нового проєкту», – пояснили правоохоронці.

Будівельно-технічна експертиза підтвердила: документацію для другого укриття скопіювали з першого, зберігши основні рішення. Отже, вартість робіт мала бути значно нижчою.

«Незважаючи на це, посадовиця Управління підписала акти виконаних робіт без належної перевірки, і підряднику перерахували повну суму з бюджету. Судово-економічна експертиза встановила переплату бюджетних коштів на суму майже 770 тис. гривень», – зазначили у прокуратурі.

Жінці повідомили про підозру в службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 ККУ).

У прокуратурі нагадали, що керівнику ТОВ раніше повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 ККУ). Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у хабарництві підозрюють спеціалістку-юрисконсультку департаменту служб у справах дітей ХМР, повідомляли у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними правоохоронців, фігурантка вимагала 1000 доларів за сприяння в позбавленні одного з батьків батьківських прав, а також у визначенні місця проживання дитини.