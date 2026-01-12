Чиновница на Харьковщине получила подозрение: подробности дела
В Харьковской области чиновнице горсовета вручили подозрение в служебной халатности.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2023 года Управление образования, молодежи и спорта одного из городских советов области заключило с ООО два договора на разработку проектно-сметной документации для строительства укрытий в двух учебных заведениях. В облуправлении Нацполиции уточнили, что речь идет о двух лицеях.
Установлено: оба договора касались одинаковых работ – создания документации для укрытий.
«Такие проекты являются проектами повторного использования: когда документацию для одного объекта почти полностью копируют для другого, сохраняя основные архитектурно-планировочные и конструктивные решения. Согласно действующему законодательству, в таких случаях стоимость проектных работ должна составлять максимум 50% от полной цены нового проекта», – объяснили правоохранители.
Строительно-техническая экспертиза подтвердила: документацию для второго укрытия скопировали с первого, сохранив основные решения. Следовательно, стоимость работ должна быть значительно ниже.
«Несмотря на это, чиновница Управления подписала акты выполненных работ без надлежащей проверки, и подрядчику перечислили полную сумму из бюджета. Судебно-экономическая экспертиза установила переплату бюджетных средств на сумму около 770 тыс. гривен», — отметили в прокуратуре.
Женщине сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ).
В прокуратуре напомнили, что руководителю ООО ранее сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УКУ). Досудебное расследование продолжается.
Напомним, во взяточничестве подозревают специалиста-юрисконсульта департамента служб по делам детей ХГС, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным правоохранителей, фигурантка потребовала 1000 долларов за содействие в лишении одного из родителей родительских прав, а также в определении места жительства ребенка.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вручили подозрение, переплата, укриття, укрытие, харьковщина, чиновница;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Чиновница на Харьковщине получила подозрение: подробности дела», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 января 2026 в 14:49;