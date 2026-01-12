Чиновница на Харьковщине получила подозрение: подробности дела

В Харьковской области чиновнице горсовета вручили подозрение в служебной халатности.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в декабре 2023 года Управление образования, молодежи и спорта одного из городских советов области заключило с ООО два договора на разработку проектно-сметной документации для строительства укрытий в двух учебных заведениях. В облуправлении Нацполиции уточнили, что речь идет о двух лицеях.

Установлено: оба договора касались одинаковых работ – создания документации для укрытий.

«Такие проекты являются проектами повторного использования: когда документацию для одного объекта почти полностью копируют для другого, сохраняя основные архитектурно-планировочные и конструктивные решения. Согласно действующему законодательству, в таких случаях стоимость проектных работ должна составлять максимум 50% от полной цены нового проекта», – объяснили правоохранители.

Строительно-техническая экспертиза подтвердила: документацию для второго укрытия скопировали с первого, сохранив основные решения. Следовательно, стоимость работ должна быть значительно ниже.

«Несмотря на это, чиновница Управления подписала акты выполненных работ без надлежащей проверки, и подрядчику перечислили полную сумму из бюджета. Судебно-экономическая экспертиза установила переплату бюджетных средств на сумму около 770 тыс. гривен», — отметили в прокуратуре.

Женщине сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УКУ).

В прокуратуре напомнили, что руководителю ООО ранее сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах в условиях военного положения (ч. 5 ст. 191 УКУ). Досудебное расследование продолжается.

