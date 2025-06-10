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В Харькове на взятке погорела чиновник горсовета — полиция ее задержала

Общество 16:21   10.06.2025
Виктория Яковенко
В Харькове на взятке погорела чиновник горсовета — полиция ее задержала Фото: ГУНП в Харьковской области

Во взяточничестве подозревают специалиста-юрисконсульта департамента служб по делам детей ХГС, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, фигурантка требовала 1000 долларов за содействие в лишении одного из родителей родительских прав, а также в определении места жительства ребенка.

«Женщину разоблачили 9 июня в Харькове во время передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 500 долларов и задержали», — отметили в полиции.

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.

Санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 16:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во взяточничестве подозревают специалиста-юрисконсульта департамента служб по делам детей ХГС, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".