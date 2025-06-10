В Харькове на взятке погорела чиновник горсовета — полиция ее задержала
Фото: ГУНП в Харьковской области
Во взяточничестве подозревают специалиста-юрисконсульта департамента служб по делам детей ХГС, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, фигурантка требовала 1000 долларов за содействие в лишении одного из родителей родительских прав, а также в определении места жительства ребенка.
«Женщину разоблачили 9 июня в Харькове во время передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 500 долларов и задержали», — отметили в полиции.
Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.
Санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, новости Харькова, полиция, чиновник;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2025 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во взяточничестве подозревают специалиста-юрисконсульта департамента служб по делам детей ХГС, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".