В Харькове на взятке погорела чиновник горсовета — полиция ее задержала

Во взяточничестве подозревают специалиста-юрисконсульта департамента служб по делам детей ХГС, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, фигурантка требовала 1000 долларов за содействие в лишении одного из родителей родительских прав, а также в определении места жительства ребенка.

«Женщину разоблачили 9 июня в Харькове во время передачи второй части неправомерной выгоды в сумме 500 долларов и задержали», — отметили в полиции.

Ей сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ.

Санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишение права занимать определенные должности.