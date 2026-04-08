Напал сзади, повалил и избил: дерзкая кража сумки в Харькове
Грабеж произошел вечером 4 апреля в Харькове. Как уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленник напал на женщину на территории одного из лицеев в Шевченковском районе.
По версии следствия, пострадавшая гуляла с собакой, когда нападающий атаковал ее сзади – повалил на землю и несколько раз ударил. После чего он украл у жертвы сумку и сбежал.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленником оказался 40-летний местный житель», – уточнили копы.
На данный момент копы уже вручили вероятному вору подозрение. Теперь ему грозит десять лет за решеткой.
Читайте также: Экс-работника Змиевской ТЭС на Харьковщине отправили в тюрьму: что он совершил
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 07:35;