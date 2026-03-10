На Харьковщине жестоко избили мужчину – полиция выяснила, что произошло

Правоохранители задержали в Балаклейской громаде мужчину, который, по данным следствия, нанес тяжкие телесные повреждения знакомому.

«7 марта у 37-летнего мужчины возник умысел на причинение телесных повреждений знакомому, с которым накануне у последнего произошел словесный конфликт. Вечером того же дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник нанес несколько ударов по голове и различным частям тела 41-летнему потерпевшему», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Сейчас мужчине готовятся избрать меру пресечения.

Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

