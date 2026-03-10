На Харьковщине жестоко избили мужчину – полиция выяснила, что произошло
Правоохранители задержали в Балаклейской громаде мужчину, который, по данным следствия, нанес тяжкие телесные повреждения знакомому.
«7 марта у 37-летнего мужчины возник умысел на причинение телесных повреждений знакомому, с которым накануне у последнего произошел словесный конфликт. Вечером того же дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник нанес несколько ударов по голове и различным частям тела 41-летнему потерпевшему», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали.
Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Сейчас мужчине готовятся избрать меру пресечения.
Если вину докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в Изюме правоохранители задержали двух мужчин, которые, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, избили хозяина квартиры, подожгли его дом и бросили пострадавшего там.Требовала «откат» от подрядчика: подозревают чиновницу Харьковского горсовета
Читайте также: Требовала «откат» от подрядчика: подозревают чиновницу Харьковского горсовета
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: вручили подозрение, избили, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине жестоко избили мужчину – полиция выяснила, что произошло», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 марта 2026 в 14:22;