Избили и оставили умирать в пожаре: мужчин задержали на Харьковщине — полиция

Общество 19:51   28.02.2026
Виктория Яковенко
Избили и оставили умирать в пожаре: мужчин задержали на Харьковщине — полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В Изюме правоохранители задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, избили хозяина квартиры, подожгли его дом и покинули потерпевшего там.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят: около полуночи 25 февраля получили сообщение о пожаре в городе Изюм.

После того как возгорание потушили, в квартире правоохранители обнаружили тело 49-летнего мужчины с телесными повреждениями.

«Во время совместного употребления алкогольных напитков между двумя мужчинами в возрасте 22 и 32 лет и владельцем квартиры возник словесный конфликт. В ходе ссоры злоумышленники избили хозяина дома, после чего вышли на улицу и продолжили распивать спиртные напитки возле подъезда. Потом они вернулись в квартиру, повторно нанесли потерпевшему телесные повреждения, подожгли имущество в одной из комнат и ушли, оставив мужчину в состоянии алкогольного опьянения в опасном для жизни состоянии. В результате пожара и полученных травм он погиб”, — предварительно установили в полиции.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть лица) УКУ. Если вину докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Читайте также: Поругалась с родственницей и ушла: в Харькове полиция искала подростка

Автор: Виктория Яковенко
