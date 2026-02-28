Избили и оставили умирать в пожаре: мужчин задержали на Харьковщине — полиция
В Изюме правоохранители задержали двух мужчин, которые, по данным следствия, избили хозяина квартиры, подожгли его дом и покинули потерпевшего там.
В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят: около полуночи 25 февраля получили сообщение о пожаре в городе Изюм.
После того как возгорание потушили, в квартире правоохранители обнаружили тело 49-летнего мужчины с телесными повреждениями.
«Во время совместного употребления алкогольных напитков между двумя мужчинами в возрасте 22 и 32 лет и владельцем квартиры возник словесный конфликт. В ходе ссоры злоумышленники избили хозяина дома, после чего вышли на улицу и продолжили распивать спиртные напитки возле подъезда. Потом они вернулись в квартиру, повторно нанесли потерпевшему телесные повреждения, подожгли имущество в одной из комнат и ушли, оставив мужчину в состоянии алкогольного опьянения в опасном для жизни состоянии. В результате пожара и полученных травм он погиб”, — предварительно установили в полиции.
Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть лица) УКУ. Если вину докажут, им грозит до 10 лет тюрьмы.
Читайте также: Поругалась с родственницей и ушла: в Харькове полиция искала подростка
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Избили и оставили умирать в пожаре: мужчин задержали на Харьковщине — полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2026 в 19:51;