Поругалась с родственницей и ушла: в Харькове полиция искала подростка
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине правоохранители в течение часа разыскали ребенка.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 27 февраля в 14:15 позвонила взволнованная харьковчанка и сообщила, что ее 17-летняя племянница поссорилась с ней и ушла в неизвестном направлении. Самостоятельные поиски не принесли результата.
«Уже через час правоохранители нашли девочку. Никаких событий криминального характера с ней не произошло», – отметили копы.
С ребенком и его родственниками правоохранители провели профилактическую беседу.
Напомним, правоохранители разоблачили харьковчанку, которая, по данным облпрокуратуры, незаконно заняла земельный участок возле торгово-развлекательного центра города и под видом «реконструкции» построила офис.
