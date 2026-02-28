Поругалась с родственницей и ушла: в Харькове полиция искала подростка

На Харьковщине правоохранители в течение часа разыскали ребенка.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 27 февраля в 14:15 позвонила взволнованная харьковчанка и сообщила, что ее 17-летняя племянница поссорилась с ней и ушла в неизвестном направлении. Самостоятельные поиски не принесли результата.

«Уже через час правоохранители нашли девочку. Никаких событий криминального характера с ней не произошло», – отметили копы.

С ребенком и его родственниками правоохранители провели профилактическую беседу.

