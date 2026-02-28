Посварилася з родичкою і пішла: у Харкові поліція шукала підлітка
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині правоохоронці протягом години розшукали дитину.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 27 лютого о 14:15 зателефонувала схвильована харків’янка та повідомила, що її 17-річна племінниця посварилася з нею та пішла у невідомому напрямку. Самостійні пошуки не дали результату.
«Вже за годину правоохоронці знайшли дівчинку. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося», – зазначили копи.
Із дитиною та її родичами правоохоронці провели профілактичну бесіду.
Нагадаємо, правоохоронці викрили харків’янку, яка, за даними облпрокуратури, незаконно зайняла земельну ділянку біля торгово-розважального центру міста та під виглядом «реконструкції» звела офіс.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дитина, зник, новини Харкова, поліція;
Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2026 в 15:39;