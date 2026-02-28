Посварилася з родичкою і пішла: у Харкові поліція шукала підлітка

На Харківщині правоохоронці протягом години розшукали дитину.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 27 лютого о 14:15 зателефонувала схвильована харків’янка та повідомила, що її 17-річна племінниця посварилася з нею та пішла у невідомому напрямку. Самостійні пошуки не дали результату.

«Вже за годину правоохоронці знайшли дівчинку. Жодних подій кримінального характеру з нею не сталося», – зазначили копи.

Із дитиною та її родичами правоохоронці провели профілактичну бесіду.

