Працює чи ні? Чому закривали ковзанку в Харкові, графік, чи витримає +10

Ковзанка у Харкові продовжує працювати, розповів МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко. Він уточнив, що тимчасово призупиняли її роботу ще на минулих вихідних.

«Хвиля незадоволення в соцмережах спричинена тим, що люди не розібралися в тому, як працює ковзанка. Усе досить просто з одного боку, і важко з іншого. Справа в технологіях заморожування льоду. Те обладнання, яке встановлено на ковзанці, здатне заморожувати приблизно 10 см гарного твердого льоду. Але з огляду на погодні умови, і дощ був, потім крижаний дощ, потім сніг, це все налипало на поверхню ковзанки і створило додатковий шар криги, який був під 18 см. І це вже був не твердий лід, а крихкий, в’язкий, і саме він утворював ті самі вирви. Їх треба було прибрати», – пояснив Кравченко.

Тож, додав він, оскільки майже половину льоду треба було зачистити, це зайняло досить тривалий час. Але, все це вдалося усунути, і вже ввечері того ж дня ковзанка запрацювала.

«Ми будемо слідкувати, аби лід був твердий, аби він встигав гарно замерзати. Над цим ми будемо працювати. Теж далося у знаки те, що досить багато людей катається для такої невеличкої ковзанки. Неочікувано багато харків’ян захотіло наприкінці зими покататися на ковзанці, і це так само впливало на те, що лід зношується», – розповів Кравченко.

Він підкреслив, що це новий досвід для харківських комунальників. Ковзанки на майдані Свободи до повномасштабної війни встановлювали приватники.

«Якщо навантаження дійсно велике, то ми будемо думати, як зменшити кількість людей, які одночасно катаються. А якщо бачимо, що все гаразд, то можна збільшувати кількість людей. Це такий динамічний процес, ми слідкуємо за станом і обладнання, і станом льоду, і як люди почуваються», – сказав Кравченко.

Він зазначив, що наразі ковзанка працює щодня без вихідних з 09:00 до 21:00, приблизно кожні три години на пів години її закривають на обслуговування.

«Ми робимо перерву для того, щоб підчистити, прибрати і залити. Воно застигає певний час», – зазначили у зеленбуді.

Кравченко також уточнив, що холодильне обладнання для ковзанки взяли в оренду в Україні. Знайти його було важко. Як буде наступного зимового сезону – поки що прогнозувати не беруться. Тобто цей проєкт – не «під ключ», тому досвід обслуговування здобувають у процесі, пояснив речник. У роботі ковзанки щоденно задіяно близько десяти людей: ті, хто видають ковзани, охоронці та прибиральники.

У «Харківзеленбуді» підтверджують слова мера Ігоря Терехова, що ковзанка працюватиме за температури +10 градусів.

«Воно промерзає за нормальних умов до 10 см. Якщо буде +10, то шар льоду буде трошки менший, 7-8 см. Тобто ми будемо дивитися, щоб він був твердий, щоб не було снігової каші», – підсумував Кравченко.