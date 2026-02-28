Работает или нет? Почему закрывали каток в Харькове, график, выдержит ли +10

Каток в Харькове продолжает работать, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко. Он уточнил, что временно приостанавливали ее работу еще в прошлые выходные.

«Волна недовольства в соцсетях вызвана тем, что люди не разобрались в том, как работает каток. Все достаточно просто с одной стороны, и тяжело с другой. Дело в технологиях замораживания льда. То оборудование, которое установлено на катке, способно замораживать примерно 10 см хорошего твердого льда. Но учитывая погодные условия, и дождь был, потом ледяной дождь, потом снег, это все налипало на поверхность катка и создало дополнительный слой льда, который был под 18 см. И это уже был не твердый лед, а хрупкий, вязкий, и именно он образовывал те же ямы. Их нужно было убрать», — объяснил Кравченко.

Поэтому, добавил он, поскольку почти половину льда нужно было зачистить, это заняло довольно продолжительное время. Но, все это удалось устранить, и уже вечером того же дня каток заработал.

«Мы будем следить, чтобы лед был жестким, чтобы он успевал хорошо замерзать. Над этим мы будем работать. Тоже далось в знак то, что довольно много людей катается для такого небольшого катка. Неожиданно многие харьковчане захотели в конце зимы прокатиться на катке, и это также влияло на то, что лед изнашивается», — рассказал Кравченко.

Он подчеркнул, что это новый опыт для харьковских коммунальщиков. Катки на площади Свободы до полномасштабной войны устанавливали частники.

«Если нагрузка действительно большая, то мы будем думать, как уменьшить количество одновременно катающихся людей. А если видим, что все хорошо, то можно увеличивать количество людей. Это такой динамичный процесс, мы следим за состоянием и оборудованием, и состоянием льда, и как люди чувствуют себя», — сказал Кравченко.

Он отметил, что сейчас каток работает ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00, примерно каждые три часа на пол часа его закрывают на обслуживание.

«Мы делаем перерыв для того, чтобы подчистить, убрать и залить. Оно застывает определенное время», — отметили в зеленстрое.

Кравченко также уточнил, что холодильное оборудование для катка взяли в аренду в Украине. Найти его было тяжело. Как будет в следующий зимний сезон — пока прогнозировать не берутся. То есть этот проект – не «под ключ», поэтому опыт обслуживания приобретают в процессе, объяснил спикер. В работе катка ежедневно задействовано около десяти человек: те, кто выдают коньки, охранники и уборщики.

В «Харьковзеленстрое» подтверждают слова мэра Игоря Терехова, что каток будет работать при температуре +10 градусов.

«Оно промерзает при нормальных условиях до 10 см. Если будет +10, то слой льда будет немного меньше, 7-8 см. То есть мы будем смотреть, чтобы он был жесткий, чтобы не было снежной каши», — подытожил Кравченко.