Бесплатный каток в Харькове: когда откроют, сообщил Терехов (видео)

Официально: в Харькове появится бесплатный каток. Информацию, которая уже несколько недель «гуляла» по соцсетям, подтвердил мэр Игорь Терехов, передает корреспондент МГ «Объектив».

По его словам, открыть каток планируют уже завтра, 20 февраля.

Видео: Telegram-канал «Типичное ХТЗ»

«Это будет для людей бесплатно. У нас уже есть все для того, чтобы люди имели возможность отдохнуть. Мы располагали каток так, чтобы было укрытие. Там будет два укрытия. Первое укрытие – это метрополитен. Рядом также расположено укрытие, куда могут в случае воздушной тревоги люди спускаться», — отметил мэр.

Терехов говорит: установили каток на средства городского бюджета в рамках соцпрограммы. Открывают только в феврале, потому что, объясняет мэр, проект нуждался в определенных решениях по приобретению оборудования. Так как «сделали не на один год».

При этом Терехов подчеркнул, что каток будет работать и когда на улице будет плюсовая температура, в частности, до +10 градусов.

«Я очень хочу, чтобы этот каток у нас был как символ несокрушимости города. Хочу сказать, что очень много предложений и спортсменов сейчас есть, которые очень ждали, потому что сегодня льда, на котором можно кататься, нет в Харькове, к сожалению. И очень такие хорошие предложения есть по поводу и шоу, в том числе, и чтобы тренировать детей. Будем что-нибудь рассматривать. Это мы сделали для того, чтобы у харьковчан была такая отдушина, чтобы были эмоции», — подытожил мэр.