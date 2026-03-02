Live

У вихідні був ажіотаж: як довго ще працюватиме ковзанка в Харкові (відео)

Оригінально 18:22   02.03.2026
Олена Нагорна
Харківська ковзанка працюватиме орієнтовно ще два тижні, поки згідно з прогнозом триватимуть температурні гойдалки, але терміни можуть змінитися, адже погода – мінлива, зазначив у коментарі МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.

За його словами, у вихідні на ковзанці був ажіотаж — люди вистоювали черги, щоби покататися.

Черги виникають серед тих містян, які не мають власних ковзанів і не можуть просто прийти, одягнути їх і піти кататися. Треба чекати, доки звільниться у прокаті якась пара і вдягнути її на себе“, – розповів Кравченко і нагадав, що прокат ковзанів – безплатний.

Він пояснив: гранична температура роботи холодильного обладнання – +10 градусів. Лід намагатимуться підтримувати якомога довше, щоб більша кількість охочих мала змогу покататися. Найближчим часом за прогнозами очікується мінлива погода зі значними температурними коливаннями.

“То +8, то до -1. Це зараз такий період. Я так гадаю, десь тижні-два такої погодного сум’яття. Відповідно, ми матимемо змогу підтримувати необхідний шар льоду. Має бути від 5 до 10 см, щоб нормально кататися. Якщо ж наша холодильна установка не буде здатна цей шар льоду підтримувати, то доведеться ковзанку закривати”, — пояснив речник.

Кравченко нагадав: ковзанка працює щодня без вихідних з 9:00 до 21:00. Кожні три години передбачена технічна перерва для вирівнювання поверхні. Можливі додаткові періоди, коли ковзанка буде закрита. Це необхідно буде робити для того, щоб прибрати нарізану ковзанами в умовах відлиги крижану кашу.

“Я закликаю людей спокійніше до цього ставитися, не розводити хейту від того, що ми приїхали, а воно не працює. Так буває. Треба просто почекати трошки й піти кататися”, — додав Кравченко.

Читайте також: Працює чи ні? Чому закривали ковзанку у Харкові, графік, чи витримає +10

