У вихідні був ажіотаж: як довго ще працюватиме ковзанка в Харкові (відео)
Харківська ковзанка працюватиме орієнтовно ще два тижні, поки згідно з прогнозом триватимуть температурні гойдалки, але терміни можуть змінитися, адже погода – мінлива, зазначив у коментарі МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко.
За його словами, у вихідні на ковзанці був ажіотаж — люди вистоювали черги, щоби покататися.
“Черги виникають серед тих містян, які не мають власних ковзанів і не можуть просто прийти, одягнути їх і піти кататися. Треба чекати, доки звільниться у прокаті якась пара і вдягнути її на себе“, – розповів Кравченко і нагадав, що прокат ковзанів – безплатний.
Він пояснив: гранична температура роботи холодильного обладнання – +10 градусів. Лід намагатимуться підтримувати якомога довше, щоб більша кількість охочих мала змогу покататися. Найближчим часом за прогнозами очікується мінлива погода зі значними температурними коливаннями.
“То +8, то до -1. Це зараз такий період. Я так гадаю, десь тижні-два такої погодного сум’яття. Відповідно, ми матимемо змогу підтримувати необхідний шар льоду. Має бути від 5 до 10 см, щоб нормально кататися. Якщо ж наша холодильна установка не буде здатна цей шар льоду підтримувати, то доведеться ковзанку закривати”, — пояснив речник.
Кравченко нагадав: ковзанка працює щодня без вихідних з 9:00 до 21:00. Кожні три години передбачена технічна перерва для вирівнювання поверхні. Можливі додаткові періоди, коли ковзанка буде закрита. Це необхідно буде робити для того, щоб прибрати нарізану ковзанами в умовах відлиги крижану кашу.
“Я закликаю людей спокійніше до цього ставитися, не розводити хейту від того, що ми приїхали, а воно не працює. Так буває. Треба просто почекати трошки й піти кататися”, — додав Кравченко.
Читайте також: Працює чи ні? Чому закривали ковзанку у Харкові, графік, чи витримає +10
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Харків; Теги: каток, Кравченко, новини Харкова, СКП "Харківзеленбуд";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У вихідні був ажіотаж: як довго ще працюватиме ковзанка в Харкові (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2026 в 18:22;