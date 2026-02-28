Live

Незаконно звела офіс у центрі Харкова: мешканці повідомили про підозру

Суспільство 13:21   28.02.2026
Вікторія Яковенко
Незаконно звела офіс у центрі Харкова: мешканці повідомили про підозру Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили харків’янку, яка, за даними слідства, незаконно зайняла земельну ділянку біля торгово-розважального центру міста та під виглядом «реконструкції» звела офіс.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурантка володіла невеликою нежитловою будівлею, розташованою на вул. Куликівській (раніше – Мельникова). Об’єкт знаходиться на земельній ділянці комунальної власності.

«Не маючи жодних законних підстав і прав на землю, жінка вирішила збудувати на ній новий об’єкт, видаючи це за нібито реконструкцію. Вона подала до контролюючих органів документи з недостовірними даними, у яких вказала площу об’єкта, що майже вдесятеро перевищувала розмір належної їй споруди. Формально подання стосувалося реконструкції старої нежитлової будівлі, натомість фактично здійснювалося будівництво нового об’єкта», – зазначили правоохоронці.

Після цього, додали в прокуратурі, харків’янка незаконно побудувала офіс, який був майже у 10 разів більший за первинну нежитлову будівлю.

«На підставі наданих жінкою фіктивних документів до Державного реєстру нерухомості було внесено зміни — таким чином зловмисниця узаконила «збільшення» площі зведеної будівлі», – розповіли правоохоронці.

За їхніми підрахунками, громаді завдано збитків на суму понад 2,2 млн гривень. Саме такою є вартість зайнятої земельної ділянки станом на 2025 рік.

Жінці повідомили про підозру у самовільному будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 ККУ). Слідство триває.

харьковчанка незаконно построила офис
Фото: Харківська обласна прокуратура

Читайте також: За харків'янкою простежили до під'їзду і напали з ножем: що вирішив суд

Автор: Вікторія Яковенко
