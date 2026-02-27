Live

За харків'янкою простежили до під'їзду і напали з ножем: що вирішив суд

27.02.2026
Олена Нагорна
За харків’янкою простежили до під’їзду і напали з ножем: що вирішив суд

Вироки у Харкові отримали співмешканці. Було встановлено, що у серпні 2025 року чоловік та жінка пограбували незнайомку.

Фігуранти помітили жінку біля Центрального ринку і вирішили простежити за нею: сіли у той же трамвай, вийшли на одній зупинці й переслідували до під’їзду, інформують у Харківській обласній прокуратурі.

Як встановило слідство, чоловік зайшов у під’їзд, а спільниця залишилася пильнувати ззовні. Нападник дістав ножа і почав вимагати у потерпілої гроші. Почувши відмову, він спробував зрізати сумку. Коли жінка почала чинити опір і кликати на допомогу, чоловік завдав їй кількох ударів і приставив до горла ніж. Потім він вихопив сумку, вибіг із під’їзду та передав її спільниці. Співмешканці втекли у різні боки, проте їх обох затримали.

Жінку засудили до 6 років та 8 місяців тюрми за грабіж, вчинений за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Прокурори в апеляції вимагатимуть збільшення строку ув’язнення.

Чоловік за розбій в умовах воєнного стану, вчинений особою, яка раніше вчинила розбій (ч. 4 ст. 187 ККУ), отримав 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про пограбування пенсіонера – дев’ять років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також: Використовували хімзброю під час штурму Вовчанська: підозри окупантам

Автор: Олена Нагорна
