Бив лежачого пенсіонера ногою по голові: у Харкові засудили юнака
Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про пограбування пенсіонера – дев’ять років тюрми з конфіскацією майна.
У суді було встановлено, що в березні 2023 року у Харкові студент місцевого вишу напав на пенсіонера, який проходив повз, повідомляють в обласній прокуратурі.
“Юнак наздогнав чоловіка, вдарив його в обличчя, від чого той упав на землю та втратив свідомість. Не зупиняючись, нападник наніс потерпілому ще кілька ударів взутою ногою по голові. Після цього зловмисник витяг із його кишені телефон і гроші та втік”, – йдеться в публікації.
Молодика суд визнав винним у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ), та призначив покарання у виді дев’яти років тюрми з конфіскацією майна. Але адвокат подавав апеляційну скаргу з вимогою перекваліфікувати дії засудженого на ч. 4 ст. 185 ККУ та пом’якшити покарання. Харківський апеляційний суд відмовив.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, суд розгляне справу неповнолітнього харків’янина, який, за даними слідства, готував теракти у рідному місті за завданням російських спецслужб.
Читайте також: Хвиля терактів в Україні: чи допоможе заборона Telegram – думка генерала СБУ
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, ограбление, разбой, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 21:41