Бив лежачого пенсіонера ногою по голові: у Харкові засудили юнака

Події 21:41   25.02.2026
Олена Нагорна
Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції у справі про пограбування пенсіонера – дев’ять років тюрми з конфіскацією майна.

У суді було встановлено, що в березні 2023 року у Харкові студент місцевого вишу напав на пенсіонера, який проходив повз, повідомляють в обласній прокуратурі.

“Юнак наздогнав чоловіка, вдарив його в обличчя, від чого той упав на землю та втратив свідомість. Не зупиняючись, нападник наніс потерпілому ще кілька ударів взутою ногою по голові. Після цього зловмисник витяг із його кишені телефон і гроші та втік”, – йдеться в публікації.

Молодика суд визнав винним у розбої, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ), та призначив покарання у виді дев’яти років тюрми з конфіскацією майна. Але адвокат подавав апеляційну скаргу з вимогою перекваліфікувати дії засудженого на ч. 4 ст. 185 ККУ та пом’якшити покарання. Харківський апеляційний суд відмовив.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, суд розгляне справу неповнолітнього харків’янина, який, за даними слідства, готував теракти у рідному місті за завданням російських спецслужб.

Автор: Олена Нагорна
