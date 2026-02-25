Live

Бил лежачего пенсионера ногой по голове: в Харькове осудили юношу

Происшествия 21:41   25.02.2026
Елена Нагорная
Бил лежачего пенсионера ногой по голове: в Харькове осудили юношу Фото: id-legalgroup.com

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в деле об ограблении пенсионера — девять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В суде было установлено, что в марте 2023 года в Харькове студент местного вуза напал на проходящего мимо пенсионера, сообщают в областной прокуратуре.

«Юноша догнал мужчину, ударил его в лицо, от чего тот упал на землю и потерял сознание. Не останавливаясь, нападавший нанес потерпевшему еще несколько ударов ногой по голове. После этого злоумышленник вытащил из его кармана телефон и деньги и скрылся», — говорится в публикации.

Молодого человека суд признал виновным в разбое, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УКУ), и назначил наказание в виде девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. Но адвокат подал апелляционную жалобу с требованием переквалифицировать действия осужденного на ч. 4 ст. 185 УКУ и смягчить наказание. Харьковский апелляционный суд отказал.

Как сообщала МГ «Объектив», суд рассмотрит дело несовершеннолетнего харьковчанина, который, по данным следствия, готовил теракты в родном городе по заданию российских спецслужб.

Читайте также: Волна терактов в Украине: поможет ли запрет Telegram — мнение генерала СБУ

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Ждать ли сюрпризов от марта? Прогноз от синоптиков для Харькова и области
Ждать ли сюрпризов от марта? Прогноз от синоптиков для Харькова и области
25.02.2026, 13:03
Новости Харькова — главное 25 февраля: перестрелка оккупантов, прогноз на март
Новости Харькова — главное 25 февраля: перестрелка оккупантов, прогноз на март
25.02.2026, 22:00
По Харькову ударил вражеский дрон – Терехов
По Харькову ударил вражеский дрон – Терехов
25.02.2026, 15:27
«Военные пытались избежать конфликта» — ОТЦК об избиении мужчины в Харькове
«Военные пытались избежать конфликта» — ОТЦК об избиении мужчины в Харькове
25.02.2026, 18:04
«Моего отца избили сотрудники ТЦК». Полиция открыла производство в Харькове
«Моего отца избили сотрудники ТЦК». Полиция открыла производство в Харькове
25.02.2026, 16:17
Бил лежачего пенсионера ногой по голове: в Харькове осудили юношу
Бил лежачего пенсионера ногой по голове: в Харькове осудили юношу
25.02.2026, 21:41

Новости по теме:

25.02.2026
Бил лежачего пенсионера ногой по голове: в Харькове осудили юношу
25.02.2026
Сотрудник ТЦК в Харькове получил подозрение — что он сделал
25.02.2026
На дорогах будет опасно — предупреждение для жителей Харькова и области
25.02.2026
Всего 23 года: в Харькове похоронили полицейскую, погибшую в ходе эвакуации
25.02.2026
Трамвай №20 сократит маршрут в Харькове 26 февраля


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Бил лежачего пенсионера ногой по голове: в Харькове осудили юношу», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2026 в 21:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в деле об ограблении пенсионера — девять лет тюрьмы с конфискацией имущества.".