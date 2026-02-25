Бил лежачего пенсионера ногой по голове: в Харькове осудили юношу

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции в деле об ограблении пенсионера — девять лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В суде было установлено, что в марте 2023 года в Харькове студент местного вуза напал на проходящего мимо пенсионера, сообщают в областной прокуратуре.

«Юноша догнал мужчину, ударил его в лицо, от чего тот упал на землю и потерял сознание. Не останавливаясь, нападавший нанес потерпевшему еще несколько ударов ногой по голове. После этого злоумышленник вытащил из его кармана телефон и деньги и скрылся», — говорится в публикации.

Молодого человека суд признал виновным в разбое, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 УКУ), и назначил наказание в виде девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. Но адвокат подал апелляционную жалобу с требованием переквалифицировать действия осужденного на ч. 4 ст. 185 УКУ и смягчить наказание. Харьковский апелляционный суд отказал.

