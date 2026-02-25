Юный харьковчанин из Польши вербовал подростков для терактов – дело в суде
Суд рассмотрит дело несовершеннолетнего харьковчанина, который, по данным следствия, готовил теракты в родном городе по заданию российских спецслужб.
В Харьковской областной прокуратуре установили, что фигурант, находясь в Варшаве, через Telegram-каналы по «легкому заработку» попал в поле зрения россиян.
«По их задаче парень начал подыскивать исполнителей поджогов и взрывов в Харькове, в том числе среди знакомых несовершеннолетних. Из-за мессенджера «Telegram» он предлагал участие в терактах — поджогах зданий ТЦК и других объектов — за денежное вознаграждение в размере 2–3 тыс. долларов», — отметили правоохранители.
Одной из завербованных стала 15-летняя харьковчанка, которая в декабре 2024 года совершила подрыв возле райотдела полиции в Слободском районе, рассказали в прокуратуре.
«Действуя по вражеским инструкциям, она приобрела мобильный телефон, настроила видеонаблюдение, спрятала взрывное устройство в коробке и установила его вблизи админздания. Через несколько часов раздался взрыв, и правоохранители задержали девушку. Судебное разбирательство в отношении нее продолжается», — добавили правоохранители.
16-летнего харьковчанина задержали в прошлом году на западной границе Украины после его принудительного возвращения польскими правоохранителями.
Парню инкриминируют подстрекательство личности и пособничества ей путем предоставления советов и указаний к совершению террористического акта.
Напомним, по делу о теракте во Львове, которое произошло 22 февраля, появилась новая подозреваемая. В СБУ считают, что к преступлению причастна 18-летняя харьковчанка. По данным правоохранителей, именно она «заманила» полицейских на место теракта.
