Юный харьковчанин из Польши вербовал подростков для терактов – дело в суде

Общество 13:40   25.02.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

Суд рассмотрит дело несовершеннолетнего харьковчанина, который, по данным следствия, готовил теракты в родном городе по заданию российских спецслужб.

В Харьковской областной прокуратуре установили, что фигурант, находясь в Варшаве, через Telegram-каналы по «легкому заработку» попал в поле зрения россиян.

«По их задаче парень начал подыскивать исполнителей поджогов и взрывов в Харькове, в том числе среди знакомых несовершеннолетних. Из-за мессенджера «Telegram» он предлагал участие в терактах — поджогах зданий ТЦК и других объектов — за денежное вознаграждение в размере 2–3 тыс. долларов», — отметили правоохранители.

Одной из завербованных стала 15-летняя харьковчанка, которая в декабре 2024 года совершила подрыв возле райотдела полиции в Слободском районе, рассказали в прокуратуре.

«Действуя по вражеским инструкциям, она приобрела мобильный телефон, настроила видеонаблюдение, спрятала взрывное устройство в коробке и установила его вблизи админздания. Через несколько часов раздался взрыв, и правоохранители задержали девушку. Судебное разбирательство в отношении нее продолжается», — добавили правоохранители.

16-летнего харьковчанина задержали в прошлом году на западной границе Украины после его принудительного возвращения польскими правоохранителями.

Парню инкриминируют подстрекательство личности и пособничества ей путем предоставления советов и указаний к совершению террористического акта.

харьковчанин готовил теракты
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, по делу о теракте во Львове, которое произошло 22 февраля, появилась новая подозреваемая. В СБУ считают, что к преступлению причастна 18-летняя харьковчанка. По данным правоохранителей, именно она «заманила» полицейских на место теракта.

Читайте также: Волка терактов в Украине: поможет ли запрет Telegram — мнение генерала СБУ

Автор: Виктория Яковенко
