Юний харків’янин з Польщі вербував підлітків для терактів – справа в суді

Суд розгляне справу неповнолітнього харків’янина, який, за даними слідства, готував теракти у рідному місті на завдання російських спецслужб.

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що фігурант, перебуваючи у Варшаві, через телеграм-канали з «легкого заробітку» потрапив у поле зору росіян.

«На їх завдання хлопець почав підшукувати виконавців підпалів і вибухів у Харкові, зокрема серед знайомих неповнолітніх. Через месенджер «Телеграм» він пропонував участь у терактах — підпалах будівель ТЦК та інших об’єктів — за грошову винагороду в розмірі 2–3 тис. доларів», – зазначили правоохоронці.

Однією з завербованих стала 15-річна харків’янка, яка у грудні 2024 року здійснила підрив біля райвідділу поліції у Слобідському районі, розповіли в прокуратурі.

«Діючи за ворожими інструкціями, вона придбала мобільний телефон, налаштувала відеоспостереження, сховала вибуховий пристрій у коробці та встановила його поблизу адмінбудівлі. Через кілька годин пролунав вибух, і правоохоронці затримали дівчину. Судовий розгляд стосовно неї триває», – додали правоохоронці.

16-річного харків’янина затримали торік на західному кордоні України після його примусового повернення польськими правоохоронцями.

Хлопцю інкримінують підбурювання особи та пособництва їй шляхом надання порад і вказівок до вчинення терористичного акту.

Нагадаємо, у справі про теракт у Львові, що стався 22 лютого, з’явилася нова підозрювана. В СБУ вважають, що до злочину причетна 18-річна харків’янка. За даними правоохоронців, саме вона «заманила» поліцейських на місце теракту.