Live

Юний харків’янин з Польщі вербував підлітків для терактів – справа в суді

Суспільство 13:40   25.02.2026
Вікторія Яковенко
Юний харків’янин з Польщі вербував підлітків для терактів – справа в суді Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд розгляне справу неповнолітнього харків’янина, який, за даними слідства, готував теракти у рідному місті на завдання російських спецслужб.

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що фігурант, перебуваючи у Варшаві, через телеграм-канали з «легкого заробітку» потрапив у поле зору росіян.

«На їх завдання хлопець почав підшукувати виконавців підпалів і вибухів у Харкові, зокрема серед знайомих неповнолітніх. Через месенджер «Телеграм» він пропонував участь у терактах — підпалах будівель ТЦК та інших об’єктів — за грошову винагороду в розмірі 2–3 тис. доларів», – зазначили правоохоронці.

Однією з завербованих стала 15-річна харків’янка, яка у грудні 2024 року здійснила підрив біля райвідділу поліції у Слобідському районі, розповіли в прокуратурі.

«Діючи за ворожими інструкціями, вона придбала мобільний телефон, налаштувала відеоспостереження, сховала вибуховий пристрій у коробці та встановила його поблизу адмінбудівлі. Через кілька годин пролунав вибух, і правоохоронці затримали дівчину. Судовий розгляд стосовно неї триває», – додали правоохоронці.

16-річного харків’янина затримали торік на західному кордоні України після його примусового повернення польськими правоохоронцями.

Хлопцю інкримінують підбурювання особи та пособництва їй шляхом надання порад і вказівок до вчинення терористичного акту.

харьковчанин готовил теракты
Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у справі про теракт у Львові, що стався 22 лютого, з’явилася нова підозрювана. В СБУ вважають, що до злочину причетна 18-річна харків’янка. За даними правоохоронців, саме вона «заманила» поліцейських на місце теракту.

Читайте також: Хвиля терактів в Україні: чи допоможе заборона Telegram – думка генерала СБУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ два дні безперервно атакує газові об’єкти на Харківщині – Нафтогаз
РФ два дні безперервно атакує газові об’єкти на Харківщині – Нафтогаз
25.02.2026, 14:14
Історія “гідна Тарантіно” сталася на Харківщині: подробиці
Історія “гідна Тарантіно” сталася на Харківщині: подробиці
25.02.2026, 10:37
ЗСУ змогли відтіснити на північ частину окупантів біля Вовчанська – Машовець📹
ЗСУ змогли відтіснити на північ частину окупантів біля Вовчанська – Машовець📹
25.02.2026, 10:12
Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки
Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки
25.02.2026, 11:12
Теракт у Львові: 18-річна харків’янка виявилася спільницею, її роль – СБУ
Теракт у Львові: 18-річна харків’янка виявилася спільницею, її роль – СБУ
25.02.2026, 12:11
Хвиля терактів в Україні: чи допоможе заборона Telegram – думка генерала СБУ
Хвиля терактів в Україні: чи допоможе заборона Telegram – думка генерала СБУ
25.02.2026, 12:06

Новини за темою:

25.02.2026
Юний харків’янин з Польщі вербував підлітків для терактів – справа в суді
25.02.2026
Чи чекати сюрпризів від березня? Прогноз від синоптиків для Харкова й області
25.02.2026
Теракт у Львові: 18-річна харків’янка виявилася спільницею, її роль – СБУ
25.02.2026
Удар по “Новій пошті” під Харковом: екологи оцінили збитки
25.02.2026
Підприємиця під слідством за неякісне вугілля для шкіл Харківщини


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Юний харків’янин з Польщі вербував підлітків для терактів – справа в суді», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 13:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд розгляне справу неповнолітнього харків’янина, який, за даними слідства, готував теракти у рідному місті на завдання російських спецслужб.".