Хвиля терактів в Україні: чи допоможе заборона Telegram – думка генерала СБУ
Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун у етері Еспресо прокоментував, чого РФ може домагатися терактами проти українських поліціянтів. А також – що робити з месенджером Telegram, через який шукають виконавців.
“Я після першого теракту у Львові тоді ще написав, що це російський слід. І одночасно з російським слідом я написав, що слід очікувати лінію таку чи декілька терактів – і вони будуть спрямовані проти правоохоронців. Уся справа в тому, що Росія просто обирає час від часу якісь напрямки терористичної діяльності. По-перше це обумовлено відсутністю якихось результатів на фронті, які можна продати своєму населенню. А тут можна показати, що вони з кимось борються”, – пояснив логіку ворога Ягун.
Нагадаємо, після теракту у Львові, через який загинула молода поліціянтка, ще два вибухи були в Миколаєві та Дніпрі. У Миколаєві теракт стався на АЗС, де проводили перезмінку патрульні, були поранені. У Дніпрі вибух пролунав у відділку поліції, обійшлося без постраждалих.
Дії реальних терористів супроводжуються інформаційною діяльністю.
“Запустити ботів, які працюють на фрагментацію суспільства: розмежування на фрагменти. Купа ботів пише: “А, це поліцейські, мені їх не шкода” тощо. Таким чином розділяючи: населення окремо, поліцію окремо, ТЦК окремо, Збройні сили окремо. Усе окремо, й немає єдності. Це одне з бажань ворога”, – відзначив генерал-майор запасу СБУ.
Найактивніше для вербування виконавців терактів в Україні спецслужби РФ використовують месенджер Telegram. Там шукають лояльних до агресора громадян України – виходячи з їхніх коментарів. Також діє ціла мережа різних чат-ботів для вербування, йдуть пропозиції для любителів “легкого заробітку” тощо. Ягун вважає: заборонити Telegram буде не так просто. Але дещо зробити можна.
“Можна якісь санкції ввести, але ми тоді синхронно починаємо працювати з Росією. У них же теж зараз кримінальне провадження проти Дурова за терористичну діяльність. Але це справді платформа, яку використовує частина населення, яка отримує звідти інформацію. Я думаю, що треба просто обмежити певні компоненти. Наприклад, хоча б ухвалити рішення про вихід звідти офіційних каналів і офіційних пресових якихось агенцій. Усе решта хай уже залишається – Бог із ним. Але те, що в цій структурі не має бути офіціозу – це однозначно. Це один із кроків до зменшення його читання”, – вважає експерт.
