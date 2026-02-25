Live

Теракт у Львові: 18-річна харків’янка виявилася спільницею, її роль – СБУ

Суспільство 12:11   25.02.2026
Вікторія Яковенко
Теракт у Львові: 18-річна харків’янка виявилася спільницею, її роль – СБУ Фото: СБУ

У справі про теракт у Львові, що стався 22 лютого, з’явилася нова підозрювана. Правоохоронці вважають, що до злочину причетна 18-річна харків’янка.

За даними СБУ, фігурантка «заманила» поліцейських на місце теракту. Слідство встановило, що за завданням свого куратора вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію. Дівчина озвучила заздалегідь підготовлений текст, що нібито побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові.

«Коли за цим викликом прибув поліцейський патруль, росіяни дистанційно підірвали саморобну бомбу, закладену біля локації. Після прибуття на місце події другого екіпажу правоохоронців та пішого наряду Нацгвардії пролунав черговий вибух», – розповіли правоохоронці.

В СБУ дізналися, що дівчина потрапила у поле зору російських спецслужбістів у січні, коли шукала «легкі заробітки» у телеграм-каналах. За фейковий виклик вона планувала отримати 100 доларів.

Харків’янці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 383 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення).

Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого в центрі Львова пролунало два вибухи, внаслідок яких постраждали 25 людей і загинула поліцейська. Терористкою, за версією слідства, виявилася 33-річна мешканка Рівненської області, яку завербували російські спецслужби у телеграмі.

Читайте також: Хвиля терактів в Україні: чи допоможе заборона Telegram – думка генерала СБУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
НБУ ввів нові монети по 10 грн. Серед них – присвячені Харківщині
НБУ ввів нові монети по 10 грн. Серед них – присвячені Харківщині
25.02.2026, 12:38
Історія “гідна Тарантіно” сталася на Харківщині: подробиці
Історія “гідна Тарантіно” сталася на Харківщині: подробиці
25.02.2026, 10:37
Харків відвідали представники Конгресу США та ООН: мета візиту
Харків відвідали представники Конгресу США та ООН: мета візиту
25.02.2026, 09:21
Вибухи буде чути на Харківщині з 10 ранку 25 лютого – ХОВА
Вибухи буде чути на Харківщині з 10 ранку 25 лютого – ХОВА
25.02.2026, 09:33
ЗСУ змогли відтіснити на північ частину окупантів біля Вовчанська – Машовець📹
ЗСУ змогли відтіснити на північ частину окупантів біля Вовчанська – Машовець📹
25.02.2026, 10:12
Поранених жінку з дитиною вдалося евакуювати до Харкова – Синєгубов
Поранених жінку з дитиною вдалося евакуювати до Харкова – Синєгубов
25.02.2026, 08:39

Новини за темою:

29.01.2026
Агенція нерухомості VALION з Харкова стала всеукраїнською під час війни
15.01.2026
Ціни на житло у Харкові наздогнали довоєнні – директор агенції нерухомості
09.01.2026
«Новий рівень загрози»: Львівщину атакував «Орєшнік», скликають Радбез ООН
08.12.2025
Раптовий конфлікт: харків’янин порізав ножем перехожого у Львові
05.12.2025
Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Теракт у Львові: 18-річна харків’янка виявилася спільницею, її роль – СБУ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2026 в 12:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У справі про теракт у Львові, що стався 22 лютого, з’явилася нова підозрювана. Правоохоронці вважають, що до злочину причетна 18-річна харків’янка.".