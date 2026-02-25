Теракт у Львові: 18-річна харків’янка виявилася спільницею, її роль – СБУ
У справі про теракт у Львові, що стався 22 лютого, з’явилася нова підозрювана. Правоохоронці вважають, що до злочину причетна 18-річна харків’янка.
За даними СБУ, фігурантка «заманила» поліцейських на місце теракту. Слідство встановило, що за завданням свого куратора вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію. Дівчина озвучила заздалегідь підготовлений текст, що нібито побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові.
«Коли за цим викликом прибув поліцейський патруль, росіяни дистанційно підірвали саморобну бомбу, закладену біля локації. Після прибуття на місце події другого екіпажу правоохоронців та пішого наряду Нацгвардії пролунав черговий вибух», – розповіли правоохоронці.
В СБУ дізналися, що дівчина потрапила у поле зору російських спецслужбістів у січні, коли шукала «легкі заробітки» у телеграм-каналах. За фейковий виклик вона планувала отримати 100 доларів.
Харків’янці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 383 ККУ (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення).
Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого в центрі Львова пролунало два вибухи, внаслідок яких постраждали 25 людей і загинула поліцейська. Терористкою, за версією слідства, виявилася 33-річна мешканка Рівненської області, яку завербували російські спецслужби у телеграмі.
