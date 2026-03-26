Терехов розповів, з якою метою поїхав до Львова (фото)

У Львові мер Харкова Ігор Терехов 26 березня бере участь у форумі Nordic-Ukrainian Municipal Partnership Forum, який об’єднав представників органів місцевого самоврядування України та країн Північної Європи.

“Моя мета чітка: донести до європейських партнерів справжню позицію прифронтових громад. Ми не лише приймаємо підтримку — ми готові ділитися власною силою. Саме тому ми не шукаємо просто допомоги. Ми шукаємо друзів. Нам потрібні прямі, живі горизонтальні зв’язки між муніципалітетами”, — наголосив Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що відновлення енергетики та відбудова пошкодженого Росією житла потребують не точкових кроків, а довгострокових стратегічних альянсів. Мер Харкова подякував партнерам зі Швеції та Норвегії, які вже готові до такого формату роботи.

Терехов також зазначив, що самих лише фінансів чи технологій замало.

“Якщо ми реагуватимемо на екзистенційні виклики вчорашніми методами — ми просто втратимо час. Потрібна інша оптика. Світ має врешті усвідомити: саме прифронтові території є передовим рубежем нової безпекової архітектури Європи”, — наголосив мер.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Львові Терехов також планував зустрітися з харків’янами, які там проживають. Зустріч розпочнеться 26 березня о 18:30. Місце проведення: «Urban Camp».