Теракт во Львове: 18-летняя харьковчанка оказалась сообщницей, ее роль – СБУ

Общество 12:11   25.02.2026
Виктория Яковенко
Теракт во Львове: 18-летняя харьковчанка оказалась сообщницей, ее роль – СБУ

В деле о теракте во Львове, который произошел 22 февраля, появилась новая подозреваемая. Правоохранители считают, что к преступлению причастна 18-летняя харьковчанка.

По данным СБУ, фигурантка «заманила» полицейских на место теракта. Следствие установило, что по заданию своего куратора она, находясь в Харькове, позвонила на спецлинию. Девушка озвучила заранее подготовленный текст, что якобы увидела двух неизвестных, проникших внутрь продовольственного магазина во Львове.

«Когда по этому вызову прибыл полицейский патруль, россияне дистанционно взорвали самодельную бомбу, заложенную возле локации. По прибытии на место происшествия второго экипажа правоохранителей и пешего наряда Нацгвардии прогремел очередной взрыв», — рассказали правоохранители.

В СБУ узнали, что девушка попала в поле зрения российских спецслужб в январе, когда искала «легкие заработки» в Telegram-каналах. За фейковый вызов она планировала получить 100 долларов.

Харьковчанке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 383 УКУ (заведомо ложное сообщение о совершении уголовного преступления).

Напомним, в ночь на 22 февраля в центре Львова прогремело два взрыва, в результате которых пострадали 25 человек и погибла полицейская. Террористкой, по версии следствия, оказалась 33-летняя жительница Ровенской области, которую завербовали российские спецслужбы в Telegram.

Читайте также: Волна терактов в Украине: поможет ли запрет Telegram — мнение генерала СБУ

Автор: Виктория Яковенко
