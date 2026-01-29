Агентство недвижимости VALION из Харькова стало всеукраинским во время войны

10 лет назад на харьковском рынке появилось агентство недвижимости VALION. Его совладелец Андрей Правдин признается: у компании изначально были амбициозные планы, но именно кризисы подтолкнули ее к успеху и развитию. Как во время большой войны харьковское агентство открыло филиалы в городах в центре и на западе Украины, с помощью чего преодолело кадровый голод и почему кризис – это время для рывка вперед, в материале МГ «Объектив».

Завоевали запад Украины благодаря харьковской привычке к скорости

«Когда в мае 2022 года открыли реестры недвижимости Украины, я понял, что передо мной уже не стоит вопрос, открывать филиалы агентства в других городах страны или нет. Потому что, если мы этого не сделаем, наши риелторы уйдут в местные агентства. В итоге филиалы VALION в Ужгороде и Львове во время войны открывали харьковчане», — вспоминает события четырехлетней давности Андрей Правдин.

Еще одним толчком для активных действий стал звонок от знакомой, которая искала жилье в Ужгороде в мае 2022 года, но местные риелторы за неделю так и не смогли предложить ни одного варианта.

«Это и сыграло нам в плюс. Западные регионы привыкли медленно работать. Поэтому наша харьковская привычка к скорости сыграла очень серьезную роль – мы очень быстро «втиснулись» на рынок. В Харькове мы привыкли к конкуренции. И когда пришли на рынок запада Украины, оказалось, что конкуренции такого уровня нет. И мы просто взяли часть рынка благодаря этой скорости», — рассказывает совладелец VALION.

<br />

COVID подготовил агентство недвижимости к большой войне

В 2016 году были планы открыть по филиалу в каждом областном центре, вспоминает Правдин. Полтаву наметили на 2021 год и присматривались к Сумам. Запад Украины тогда казался далеким и нереальным. И так вышло, что кризисы, уничтожившие или ослабившие конкурентов, заставили VALION активнее идти к намеченным целям.

«В спокойной ситуации инновации вызывают сопротивление, потому что это дополнительная работа, риски. А в кризисной ситуации люди понимают, что прежние механизмы уже не работают. И когда ты приходишь к коллегам с планом действий, они его берут и выполняют. Я этот момент отследил в 2014 году, а в COVID уже понимал, что кризис – это окно для решительных изменений, когда ты совершаешь рывок», — рассказал Андрей Правдин.

Он признает, что COVID стал для агентства VALION подготовительным этапом к предстоящей полномасштабной войне. Пандемия научила решать вопросы дистанционно – личные встречи и большие собрания заменили на конференции в ZOOM.

А когда закрыли авиасообщение и границы, Андрей Правдин за два года объехал всю Украину на машине. Эти путешествия изменили восприятие, что Ивано-Франковск, Львов и Ужгород – это далеко.

Квартиры и дома собрали в «магазин недвижимости»

Интересно, что во время пандемии в агентстве VALION пересобрали бизнес-модель – именно тогда появился такой уникальный подход, как «магазин недвижимости». Все существующие квартиры и дома, как от владельцев, так и других риэлторов, во всех городах, где работает агентство, собраны в единую базу, систематизированы по количеству комнат, этажности и еще массе параметров.

«Самое важное для любого магазина – это ассортимент. Когда к нам приходит покупатель, работа агента – в том, чтобы ввести запрос клиента по всем требованиям в уже существующую базу недвижимости и подобрать то, что нужно. На поиск уходит три минуты. Затем задача риелтора – помочь выбрать, сравнить между собой, сопоставить желания и возможности», — пояснил совладелец VALION.

Кадровый голод «утоляют» с помощью искусственного интеллекта

Удается преодолеть харьковскому агентству и кадровый кризис, причем с помощью современных технологий.

На рынке есть дефицит кадров, но иными способами, кроме как роботизацией, его не закрыть, считает Правдин. И приводит пример: голосовой ассистент компании создан на основе искусственного интеллекта.

«Тот самый, что звонит и предлагает объекты покупателям. Рассказывает, отвечает на вопросы, но дает информацию, которая у него есть. И уже есть люди, которые путают робота с человеком. На днях был свежий диалог во Львове. Робот рассказал клиенту о квартире. Тот послушал и говорит: «А я думал, что это компьютер», на что робот, который старается же понравиться, отвечает: «Нет, я человек». Спустя какое-то время покупатель таки раскусил: «Слушай, ты же солгала. Ты не человек. Хотя и похожа», — улыбается совладелец VALION.

У программы невероятная продуктивность: человек может сделать 25 звонков за определенный период, а ИИ за то же время 250 раз позвонит клиентам, рассказывает Правдин.

«Другой вопрос, что это еще не совершенно. Робот еще не может, как человек, во всем многообразии пообщаться с клиентом. Способен только основную канву отработать. Но, я думаю, что через полгода уже будет вообще все по-другому. Люди перестанут понимать, что это робот. Я вообще уверен, что спустя два или три года риелторский ландшафт будет другим. И многие профессии, связанные с обработкой информации и клиентской коммуникацией, ожидает аналогичное будущее. Такие профессии, как преподаватели иностранного языка, переводчики, операторы контакт-центра, риелторы в сегодняшнем понимании, они уйдут. Бизнес сейчас инвестирует сумасшедшие деньги в эти все направления, потому что есть кадровый голод, профессиональный уровень персонала очень сильно упал. И бизнесу некуда деваться, кроме как развивать это направление», — отметил Андрей Правдин.

А вот что останется неизменным в VALION, так это соблюдение профессиональных стандартов и комплексный подход к решению задач клиента.

«Потому что потребителю гораздо выгоднее иметь дело с институцией, которая отвечает за качество, процессы и результат. Где внутри компании работа идет согласно протоколам и стандартам. И человек, пришедший в компанию, получит услугу высокого качества, которая не зависит от харизмы, энергетики и ресурсности конкретного риелтора», — подчеркнул совладелец VALION.