Агенція нерухомості VALION з Харкова стала всеукраїнською під час війни

10 років тому на харківському ринку з’явилася агенція нерухомості VALION. Її співвласник Андрій Правдін зізнається: у компанії від початку були амбітні плани, але саме кризи підштовхнули її до успіху та розвитку. Як під час великої війни харківська агенція відкрила філії у містах у центрі та на заході України, за допомогою чого подолала кадровий голод і чому криза – це час для ривка вперед, у матеріалі МГ «Об’єктив».

Завоювали захід України завдяки харківській звичці до швидкості

«Коли у травні 2022 року відкрили реєстри нерухомості України, я зрозумів, що переді мною вже не стоїть питання, відкривати філії агентства в інших містах країни чи ні. Тому що, якщо ми цього не зробимо, наші рієлтори підуть до місцевих агенцій. У результаті філії VALION в Ужгороді та Львові під час війни відкривали харків’яни», — згадує події чотирирічної давнини Андрій Правдін.

Ще одним поштовхом для активних дій став дзвінок від знайомої, яка шукала житло в Ужгороді у травні 2022 року, але місцеві рієлтори за тиждень так і не спромоглися запропонувати жодного варіанту.

«Це і зіграло нам у плюс. Західні регіони звикли повільно працювати. Тому наша харківська звичка до швидкості відіграла дуже серйозну роль – ми дуже стрімко втиснулися на ринок. У Харкові ми звикли до конкуренції. А коли прийшли на ринок заходу України, виявилось, що конкуренції такого рівня немає. І ми просто взяли частину ринку завдяки цій швидкості», – розповідає співвласник VALION.

COVID підготував агенцію нерухомості до великої війни

У 2016 році були плани відкрити філії у кожному обласному центрі, згадує Правдін. Полтаву намітили на 2021 рік і придивлялися до Сум. Захід України тоді здавався далеким і нереальним. І так сталося, що кризи, що знищили або послабили конкурентів, змусили VALION активніше йти до намічених цілей.

«У спокійній ситуації інновації викликають спротив, бо це додаткова робота, ризики. А у кризовій ситуації люди розуміють, що колишні механізми вже не працюють. І коли ти приходиш до колег із планом дій, вони його беруть і виконують. Я цей момент відстежив у 2014 році, а в COVID вже розумів, що криза – це вікно для рішучих змін, коли ти робиш ривок», — розповів Андрій Правдін.

Він визнає, що COVID став для агенції VALION підготовчим етапом до майбутньої повномасштабної війни. Пандемія навчила розв’язувати питання дистанційно – особисті зустрічі та великі збори замінили на конференції у ZOOM.

А коли закрили авіасполучення та кордони, Андрій Правдін за два роки об’їхав усю Україну машиною. Ці подорожі змінили сприйняття, що Івано-Франківськ, Львів та Ужгород – дуже далеко.

Квартири та будинки зібрали в “магазин нерухомості”

Цікаво, що під час пандемії в агенції VALION перезібрали бізнес-модель – саме тоді з’явився унікальний підхід, як «магазин нерухомості». Усі квартири та будинки, як від власників, так і інших рієлторів, у всіх містах, де працює агенція, зібрані в єдину базу, систематизовані за кількістю кімнат, поверховістю та ще масою параметрів.

«Найважливіше для будь-якого магазину – це асортимент. Коли до нас приходить покупець, робота агента – у тому, щоб ввести запит клієнта за всіма вимогами до бази нерухомості, що вже існує, та підібрати те, що потрібно. На пошук йде три хвилини. Потім завдання рієлтора – допомогти вибрати, порівняти між собою, зіставити бажання та можливості», – пояснив співвласник VALION.

Кадровий голод «вгамовують» за допомогою штучного інтелекту

Вдається подолати харківській агенції й кадрову кризу, причому за допомогою сучасних технологій.

На ринку є дефіцит кадрів, але іншими способами, окрім роботизації, його не закрити, вважає Правдін. І наводить приклад: голосовий асистент компанії створений на основі штучного інтелекту.

«Той самий, що дзвонить та пропонує об’єкти покупцям. Розповідає, відповідає на запитання, але дає інформацію, яку має. І вже є люди, які плутають робота із людиною. Цими днями був свіжий діалог у Львові. Робот розповів клієнту про квартиру. Той послухав і каже: «А я думав, що це комп’ютер», на що робот, який намагається сподобатися, відповідає: «Ні, я людина». Згодом покупець таки розкусив: «Слухай, ти ж збрехала. Ти не людина. Хоча й схожа», – усміхається співвласник VALION.

Програма має неймовірну продуктивність: людина може зробити 25 дзвінків за певний період, а ШІ за той же час 250 разів зателефонує клієнтам, розповідає Правдін.

«Інше питання, що це ще не зовсім досконало. Робот ще не може, як людина, у всьому різноманітті поспілкуватися з клієнтом. Здатний лише основну канву відпрацювати. Але, я думаю, що за пів року вже буде взагалі все по-іншому. Люди перестануть розуміти, що це робот. Я взагалі впевнений, що через два чи три роки рієлторський ландшафт суттєво зміниться. І багато професій, пов’язаних з обробкою інформації та клієнтською комунікацією, очікує аналогічне майбутнє. Такі професії, як викладачі іноземної мови, перекладачі, оператори контакт-центру, рієлтори в сьогоднішньому розумінні вони підуть. Бізнес зараз інвестує божевільні гроші у всі ці напрями, бо є кадровий голод, професійний рівень персоналу дуже сильно впав. І бізнесу нікуди подітися, окрім як розвивати цей напрямок», – зазначив Андрій Правдін.

А ось що залишиться незмінним у VALION, так це дотримання професійних стандартів і комплексний підхід до вирішення завдань клієнта.

«Бо споживачеві набагато вигідніше мати справу з інституцією, яка відповідає за якість, процеси та результат. Де всередині компанії робота йде згідно з протоколами та стандартами. І клієнт, що прийшов до компанії, отримає послугу високої якості, яка не залежить від харизми, енергетики та ресурсності конкретного рієлтора», – наголосив співвласник VALION.