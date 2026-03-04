Генералу РФ, що причетний до ракетних ударів по дітях, повідомили підозру

Правоохоронці встановили особу генерал-майора ЗС РФ, причетного до організації ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит».

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Йдеться про колишнього першого заступника командувача – начальника штабу дальньої авіації ВПС повітряно-космічних сил ЗС РФ, що наразі обіймає посаду командувача дальньої авіації РФ.

Цей генерал-майор координував дії підпорядкованих підрозділів під час масованого ракетного обстрілу території України 8 липня 2024 року. За його наказом екіпаж ракетоносця-бомбардувальника Ту-95 МС здійснив пуск крилатої ракети Х-101, яка близько 10:45 влучила у корпус дитячої лікарні «Охматдит».

Ракети цього типу програмують за заздалегідь визначеними координатами, що свідчить про цілеспрямований характер удару по цивільному медичному закладу.

Через атаку загинули молода лікарка та дідусь однієї пацієнтки. Поранення та травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше 34 особи, серед яких 9 дітей. На момент вибуху в лікарні перебувало понад 600 дітей. Окрім людських жертв, спричинено масштабні руйнування корпусів та знищено медичне обладнання.

Це не єдиний кривавий слід у послужному списку російського генерала. Раніше йому вже повідомили про підозру за організацію ракетного обстрілу Львова 4 вересня 2024 року. Тоді атака забрала життя 8 людей, серед яких − члени родини Базилевич (Ярина, Дарина, Емілія та Євгенія).