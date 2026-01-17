Live

Пограбування на ХТЗ: брати напали на чоловіка на вулиці

Події 22:57   17.01.2026
Оксана Горун
Побили, відібрали гроші та банківську картку – з такою заявою звернувся до поліції мешканець Харкова. Напад на нього стався у районі ХТЗ – біля будинку на вул. Бібліка.

Чоловіків, які напали на нього, постраждалий позначив як “незнайомих”. Поліціянти змогли розшукати їх протягом кількох годин та доставили до райвідділу.

“Нападниками виявилися раніше судимі рідні брати 41 та 36 років, місцеві мешканці”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Кримінальне провадження розпочали за статтею “Грабіж”. Підозрюваних затримали, їм готуються повідомити про підозру. Брати можуть вирушити за ґрати на 10 років.

15 січня про типово зимове пограбування повідомляла поліція. Воно сталося в Старому Салтові. Там жінка послизнулася на льоду. А перехожий, котрий опинився поруч, замість того щоб допомогти, відібрав у неї рюкзак – і втік. Поліціянти знайшли його, то був 33-річний мешканець Івано-Франківської області.

