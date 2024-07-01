Вночі пішли з дому: у Харкові шукають двох братів-підлітків (прикмети)
У Харкові зникли жителі Індустріального району Ярослав Пінус 2009 року народження та Юрій Пінус 2008 року народження.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, зниклі – брати. Вночі 1 липня підлітки пішли з дому та не повернулися.
Прикмети Ярослава: зріст 155 см, середньої статури, русяве коротке волосся, має невеликий хвостик, карі очі. Був одягнений у чорну футболку, чорні штани.
Прикмети Юрія: зріст 165 см, середньої статури, світле волосся середньої довжини, вибриті боки, сірі очі, має шрам на правій руці від порізів. Був одягнений у жовту футболку, шорти.
Усіх, хто має будь-яку інформацію про розшукуваних, просять повідомити за телефонами: 0572)-93-50-64, 0999320813, 0662995330, 0956047088 або 102.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: братья, Индустриальный, ищут, подростки, поліція, район, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зникли жителі Індустріального району Ярослав Пінус 2009 року народження та Юрій Пінус 2008 року народження.".