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Вночі пішли з дому: у Харкові шукають двох братів-підлітків (прикмети)

Суспільство 12:07   01.07.2024
Вікторія Яковенко
Вночі пішли з дому: у Харкові шукають двох братів-підлітків (прикмети)

У Харкові зникли жителі Індустріального району Ярослав Пінус 2009 року народження та Юрій Пінус 2008 року народження.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, зниклі – брати. Вночі 1 липня підлітки пішли з дому та не повернулися.

Прикмети Ярослава: зріст 155 см, середньої статури, русяве коротке волосся, має невеликий хвостик, карі очі. Був одягнений у чорну футболку, чорні штани.

Прикмети Юрія: зріст 165 см, середньої статури, світле волосся середньої довжини, вибриті боки, сірі очі, має шрам на правій руці від порізів. Був  одягнений у жовту футболку, шорти.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про розшукуваних, просять повідомити за телефонами: 0572)-93-50-64, 0999320813, 0662995330, 0956047088 або 102.

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Фото: ГУПН в Харківській області
02
Фото: ГУПН в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 12:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові зникли жителі Індустріального району Ярослав Пінус 2009 року народження та Юрій Пінус 2008 року народження.".