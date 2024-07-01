Ночью ушли из дома: в Харькове ищут двух братьев-подростков (приметы)

В Харькове пропали жители Индустриального района Ярослав Пинус 2009 года рождения и Юрий Пинус 2008 года рождения.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, пропавшие – братья. Ночью 1 июля подростки ушли из дома и не вернулись.

Приметы Ярослава: рост 155 см, среднего телосложения, русые короткие волосы, имеет небольшой хвостик, карие глаза. Был одет в черную футболку, черные брюки.

Приметы Юрия: рост 165 см, среднего телосложения, светлые волосы средней длины, выбритые бока, серые глаза, имеет шрам на правой руке от порезов. Был одет в желтую футболку, шорты.

Все, кто имеет любую информацию о разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 0572)-93-50-64, 0999320813, 0662995330, 0956047088 или 102.