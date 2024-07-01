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Ночью ушли из дома: в Харькове ищут двух братьев-подростков (приметы)

Общество 12:07   01.07.2024
Виктория Яковенко
Ночью ушли из дома: в Харькове ищут двух братьев-подростков (приметы)

В Харькове пропали жители Индустриального района Ярослав Пинус 2009 года рождения и Юрий Пинус 2008 года рождения.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, пропавшие – братья. Ночью 1 июля подростки ушли из дома и не вернулись.

Приметы Ярослава: рост 155 см, среднего телосложения, русые короткие волосы, имеет небольшой хвостик, карие глаза. Был одет в черную футболку, черные брюки.

Приметы Юрия: рост 165 см, среднего телосложения, светлые волосы средней длины, выбритые бока, серые глаза, имеет шрам на правой руке от порезов. Был одет в желтую футболку, шорты.

Все, кто имеет любую информацию о разыскиваемых, просят сообщить по телефонам: 0572)-93-50-64, 0999320813, 0662995330, 0956047088 или 102.

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Фото: ГУНП в Харьковской области
02
Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове пропали жители Индустриального района Ярослав Пинус 2009 года рождения и Юрий Пинус 2008 года рождения.".