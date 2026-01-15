На Харківщині пограбували жінку, яка посковзнулася на льоду
Харківські поліцейські затримали чоловіка, який пограбував жінку посеред вулиці.
Інцидент стався на одній із вулиць селища Старий Салтів, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Жінка посковзнулася на льоду. Зловмисник скористався нагодою, відібрав рюкзак та втік у невідомому напрямку», – зазначили правоохоронці.
Копи оперативно встановили особу ймовірного грабіжника та затримали його. Ним виявився 33-річний мешканець Івано-Франківської області.
Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми.
Нагадаємо, у Харкові викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, систематично вимагала гроші у наркозалежних осіб. В обласній прокуратурі повідомили, що в угруповання входили сім осіб — серед них поліцейський, колишні правоохоронці та цивільні. Детальніше.
Читайте також: Стан важкий: понад три години оперували хлопчика, пораненого ворогом
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лед, ограбили, поліція, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині пограбували жінку, яка посковзнулася на льоду», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2026 в 14:18;