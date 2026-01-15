На Харківщині пограбували жінку, яка посковзнулася на льоду

Харківські поліцейські затримали чоловіка, який пограбував жінку посеред вулиці.

Інцидент стався на одній із вулиць селища Старий Салтів, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Жінка посковзнулася на льоду. Зловмисник скористався нагодою, відібрав рюкзак та втік у невідомому напрямку», – зазначили правоохоронці.

Копи оперативно встановили особу ймовірного грабіжника та затримали його. Ним виявився 33-річний мешканець Івано-Франківської області.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ. Санкція статті передбачає до 10 років тюрми.

