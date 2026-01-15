«Вибивали» гроші у наркозалежних в Харкові: підозрюють і правоохоронців 📹

У Харкові викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, систематично вимагала гроші у наркозалежних осіб.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що в угруповання входили сім осіб — серед них поліцейський, колишні правоохоронці та цивільні.

«Підозрювані влаштовували «облави» у місцях розповсюдження наркотиків і пропонували уникнути відповідальності за гроші — у середньому від 40 до 200 тисяч гривень, залежно від фінансових можливостей потерпілих. Якщо грошей не було, змушували брати швидкі кредити або просити родичів», – з’ясували правоохоронці.

Встановлено, що кожен мав чітко визначену роль. Цивільних учасників навчали методам стеження, незаконного затримання та імітації правоохоронної діяльності. Крім того, експравоохоронці використовували прострочені службові посвідчення, щоб чинити психологічний тиск.

Відео: Харківська обласна прокуратура

«Під час виїздів підозрювані ретельно дотримувалися заходів конспірації: використовували засоби заглушення GPS-сигналів, спілкувалися через інтернет-месенджери, пересувалися автомобілями з підробними або незареєстрованими номерними знаками, а також регулярно перевіряли транспорт на наявність засобів стеження», – розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, фігуранти встигли «заробити» понад 10 млн грн.

Залежно від ролей, ймовірним учасникам угруповання повідомили про підозру за статтями ККУ, що стосуються створення та участі у злочинній організації, вимагання, одержання неправомірної вигоди та самовільного присвоєння владних повноважень.

Наразі накладено арешт на нерухомість і транспортні засоби підозрюваних загальною вартістю понад 8 мільйонів гривень.