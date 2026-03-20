Жінка на Харківщині вимагала гроші з постраждалого військового – прокуратура

Правоохоронці вручили підозру 44-річній мешканці селища Старовірівка, яка, за даними слідства, вимагала з постраждалого воїна гроші за “списання” з військового обліку.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому 2026 військовослужбовця ЗСУ шпиталізували до обласного кардіологічного центру в Харкові, де йому провели оперативне втручання.

Правоохоронці кажуть: підозрювана через спільних знайомих, які навідували бійця, познайомилася з ним і почала розпитувати про стан його здоров’я. Дізнавшись про діагноз, вона заявила, що чоловік має всі підстави для виключення з військового обліку. Однак запевнила, що самостійно вирішити проблему йому не вдасться.

“За грошову винагороду вона обіцяла вплинути на посадовців закладів охорони здоров’я — для безперешкодного проходження ВЛК — та службовців ТЦК — для прийняття позитивного рішення про зняття з військового обліку. Вартість такої “послуги” жінка оцінила у 4500 доларів, які нібито потрібні для організації виготовлення медичних документів і проходження відповідних експертних комісій. Водночас запевняла, що у такий спосіб вона “допомогла” уже багатьом чоловікам”, – зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці наголосили: опинившись у складному емоційному стані після важкої операції та піддавшись тривалому тиску з боку жінки, воїн був змушений погодитися на її пропозицію.

Для конспірації фігурантка вирішила не діяти напряму. Слідство встановило, що до передачі коштів вона залучила сторонню особу, яка не була обізнана про схему. Саме через неї чоловік передав обумовлену суму.

Жінці повідомили про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

У суді прокурор проситиме обрати підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.