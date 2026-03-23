Облаштував нарколабораторію на Харківщині: вирок військовому (фото, відео)

Суспільство 13:44   23.03.2026
Вікторія Яковенко
Дев’ять років у в’язниці проведе військовослужбовець НГУ. За даними ДБР, він облаштував на Харківщині нарколабораторію з потенційно мільйонним обігом.

Правоохоронці кажуть: викрили злочин ще на етапі запуску лабораторії, що дозволило не допустити потрапляння продукції на “чорний ринок”.

“Фігурант вирішив налагодити незаконне виготовлення психотропної речовини та залучив до цього цивільного знайомого. Вони придбали в інтернеті інструкції, креслення, переглядали навчальні відео, після чого замовили необхідне обладнання та прекурсори”, – встановили у ДБР.

Лабораторію облаштували у віддаленому населеному пункті за понад 120 км від Харкова. Після запуску виробництва, зазначили правоохоронці, фігуранти виготовили пробну партію речовини, яку планували реалізовувати через інтернет.

Відео: ДБР

“Експертиза встановила, що на той момент було виготовлено майже 7 кг психотропної речовини, орієнтовна вартість якої на «чорному ринку» могла перевищувати 2 млн гривень. Таким чином вдалося запобігти розповсюдженню близько 1,5 тисячі доз”, – додали в ДБР.

Під час обшуків вилучили спеціальне обладнання, прекурсори, готову продукцію, а також майже пів кілограма канабісу.

Нацгвардійця визнали винним за трьома статтями ККУ: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин, незаконне придбання та зберіганні прекурсорів та незаконне виготовлення та зберіганні обладнання, призначеного для виготовлення психотропів.

Матеріали щодо його спільника розглядаються судом окремо, уточнили в ДБР.

Фото: ДБР
Фото: ДБР
Автор: Вікторія Яковенко
