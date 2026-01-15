«Выбивали» деньги у наркозависимых в Харькове: подозревают и правоохранителей
В Харькове разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, систематически требовала денег у наркозависимых.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в группировку входили семь человек — среди них полицейский, бывшие правоохранители и гражданские.
«Подозреваемые устраивали «облавы» в местах распространения наркотиков и предлагали уйти от ответственности за деньги — в среднем от 40 до 200 тысяч гривен, в зависимости от финансовых возможностей пострадавших. Если денег не было, заставляли брать скорые кредиты или просить родственников», — выяснили правоохранители.
Установлено, что у каждого была четко определенная роль. Гражданских участников обучали методам слежки, незаконного задержания и имитации правоохранительной деятельности. Кроме того, экс-правохранители использовали просроченные служебные удостоверения, чтобы оказывать психологическое давление.
Видео: Харьковская областная прокуратура
«Во время выездов подозреваемые тщательно соблюдали меры конспирации: использовали средства заглушения GPS-сигналов, общались через интернет-мессенджеры, передвигались автомобилями с поддельными или незарегистрированными номерными знаками, а также регулярно проверяли транспорт на наличие средств слежки», — рассказали в прокуратуре.
По данным следствия, фигуранты успели «заработать» более 10 млн грн.
В зависимости от ролей, предполагаемым участникам группировки сообщили о подозрении по статьям УКУ, касающимся создания и участия в преступной организации, вымогательства, извлечения неправомерной выгоды и самовольного присвоения властных полномочий.
Сейчам наложен арест на недвижимость и транспортные средства подозреваемых общей стоимостью более 8 миллионов гривен.
