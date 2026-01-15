«Выбивали» деньги у наркозависимых в Харькове: подозревают и правоохранителей

В Харькове разоблачили преступную организацию, которая, по данным следствия, систематически требовала денег у наркозависимых.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в группировку входили семь человек — среди них полицейский, бывшие правоохранители и гражданские.

«Подозреваемые устраивали «облавы» в местах распространения наркотиков и предлагали уйти от ответственности за деньги — в среднем от 40 до 200 тысяч гривен, в зависимости от финансовых возможностей пострадавших. Если денег не было, заставляли брать скорые кредиты или просить родственников», — выяснили правоохранители.

Установлено, что у каждого была четко определенная роль. Гражданских участников обучали методам слежки, незаконного задержания и имитации правоохранительной деятельности. Кроме того, экс-правохранители использовали просроченные служебные удостоверения, чтобы оказывать психологическое давление.

Видео: Харьковская областная прокуратура

«Во время выездов подозреваемые тщательно соблюдали меры конспирации: использовали средства заглушения GPS-сигналов, общались через интернет-мессенджеры, передвигались автомобилями с поддельными или незарегистрированными номерными знаками, а также регулярно проверяли транспорт на наличие средств слежки», — рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, фигуранты успели «заработать» более 10 млн грн.

В зависимости от ролей, предполагаемым участникам группировки сообщили о подозрении по статьям УКУ, касающимся создания и участия в преступной организации, вымогательства, извлечения неправомерной выгоды и самовольного присвоения властных полномочий.

Сейчам наложен арест на недвижимость и транспортные средства подозреваемых общей стоимостью более 8 миллионов гривен.