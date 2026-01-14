В Харькове мужчина ударил ножом знакомого и спрятался в подъезде – полиция
Конфликт между двумя знакомыми, который едва не закончился трагически, возник в заведении общественного питания на улице Академика Павлова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Причиной стала личная неприязнь. После выхода на улицу ссора продолжилась, в ходе которой один из мужчин, намереваясь на лишение жизни оппонента, достал канцелярский нож и ударил в область шеи. Пострадавший сумел сбежать и спрятался в подъезде жилого дома, после чего вызвал скорую помощь», — рассказали правоохранители.
Потерпевшего госпитализировали. Копы изъяли орудие преступления – канцелярский нож, а также другие вещественные доказательства.
Правоохранители задержали 55-летнего харьковчанина. Ему готовятся объявить подозрение в покушении на умышленное убийство.
Напомним, в Слободском районе Харькова полицейские задержали мужчину, который, вероятно, ограбил женщину. Нападение произошло 13 января около 21:10 у дома по улице Ньютона, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Неизвестный украл у женщины сумку, в которой находились деньги, мобильный телефон, документы и ключи от квартир.
