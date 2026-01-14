У Харкові чоловік вдарив ножем знайомого і сховався у під’їзді – поліція

Конфлікт між двома знайомими, який ледь не завершився трагічно, виник у закладі громадського харчування на вулиці Академіка Павлова, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Причиною стала особиста неприязнь. Після виходу на вулицю сварка продовжилася, у ході якої один із чоловіків, маючи намір на позбавлення життя опонента, дістав канцелярський ніж та вдарив в область шиї. Потерпілий зумів втекти та сховався у під’їзді житлового будинку, після чого викликав швидку допомогу», – розповіли правоохоронці.

Потерпілого шпиталізували. Копи вилучили знаряддя злочину – канцелярський ніж, а також інші речові докази.

Правоохоронці затримали 55-річного харків’янина. Йому готуються оголосити підозру в замаху на умисне вбивство.

