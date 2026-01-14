Live

У Харкові чоловік вдарив ножем знайомого і сховався у під’їзді – поліція

Суспільство 16:44   14.01.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові чоловік вдарив ножем знайомого і сховався у під’їзді – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Конфлікт між двома знайомими, який ледь не завершився трагічно, виник у закладі громадського харчування на вулиці Академіка Павлова, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Причиною стала особиста неприязнь. Після виходу на вулицю сварка продовжилася, у ході якої один із чоловіків, маючи намір на позбавлення життя опонента, дістав канцелярський ніж та вдарив в область шиї. Потерпілий зумів втекти та сховався у під’їзді житлового будинку, після чого викликав швидку допомогу», – розповіли правоохоронці.

Потерпілого шпиталізували. Копи вилучили знаряддя злочину – канцелярський ніж, а також інші речові докази.

Правоохоронці затримали 55-річного харків’янина. Йому готуються оголосити підозру в замаху на умисне вбивство.

Нагадаємо, у Слобідському районі Харкова поліцейські затримали чоловіка, який, ймовірно, пограбував жінку. Напад стався 13 січня близько 21:10 біля будинку по вулиці Ньютона, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Невідомий вкрав у жінки сумку, в якій знаходилися гроші, мобільний телефон, документи та ключі від квартир.

Читайте також: Будував «кар’єру» при окупантах в Куп’янську: судді-зраднику винесли вирок

Автор: Вікторія Яковенко
