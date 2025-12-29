Сварка “під градусом” закінчилася поножовщиною: потерпілий помер у лікарні
Інцидент стався 28 грудня у Мерефі, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області. Як виявилось, між двома чоловіками виникла сварка. Обидва, зазначили копи, того дня розпивали спиртні напої.
Як встановили правоохоронці, конфлікт стався у приватному будинку – під час сварки господар почав бити гостя руками по голові. Після чого – завдав кілька ножових поранень.
Потерпілого доправили до лікарні, проте врятувати його не вдалося. Чоловік помер у лікарні.
“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення“, – передають у поліції.
Імовірного зловмисника вже затримали та вручили підозру.
