Live

Сварка “під градусом” закінчилася поножовщиною: потерпілий помер у лікарні

Події 14:13   29.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сварка “під градусом” закінчилася поножовщиною: потерпілий помер у лікарні

Інцидент стався 28 грудня у Мерефі, інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області. Як виявилось, між двома чоловіками виникла сварка. Обидва, зазначили копи, того дня розпивали спиртні напої. 

Як встановили правоохоронці, конфлікт стався у приватному будинку – під час сварки господар почав бити гостя руками по голові. Після чого – завдав кілька ножових поранень.

Вручили підозру мешканцю Харківщини

Потерпілого доправили до лікарні, проте врятувати його не вдалося. Чоловік помер у лікарні.

“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення“, – передають у поліції.

Імовірного зловмисника вже затримали та вручили підозру.

Читайте також: Швидка в Харкові заявила про “неприпустиму ситуацію” з бригадою на дорозі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Сварка “під градусом” закінчилася поножовщиною: потерпілий помер у лікарні
Сварка “під градусом” закінчилася поножовщиною: потерпілий помер у лікарні
29.12.2025, 14:13
За допомогою ШІ українців переконують, що світла немає через дії влади – ЦПД
За допомогою ШІ українців переконують, що світла немає через дії влади – ЦПД
29.12.2025, 09:40
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
29.12.2025, 07:21
Залужний повідомив Зеленському, що хоче у відставку з посади посла – ЗМІ
Залужний повідомив Зеленському, що хоче у відставку з посади посла – ЗМІ
29.12.2025, 09:02
“Трохи змінили акценти” – куди тиснуть ЗС РФ на Куп’янському напрямку (відео)
“Трохи змінили акценти” – куди тиснуть ЗС РФ на Куп’янському напрямку (відео)
29.12.2025, 11:12
Сьогодні 29 грудня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 29 грудня 2025: яке свято та день в історії
29.12.2025, 06:00

Новини за темою:

14.10.2025
Підхмелена жінка ледь не вбила коханого на Харківщині
11.10.2025
У Лозовій чоловік під час сварки кинув гранату: є загиблий – прокуратура
30.06.2025
Азербайджан скасовує Росію: що сталося у відносинах країн
17.05.2025
У Харківському СІЗО конфлікт між ув’язненими завершився трагічно: подробиці
27.02.2025
«Поліцейські ходять по будинках в Харкові». Правоохоронці пояснили інцидент 📹


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сварка “під градусом” закінчилася поножовщиною: потерпілий помер у лікарні», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 14:13;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як виявилось, між двома чоловіками виникла сварка".