Live

Швидка в Харкові заявила про “неприпустиму ситуацію” з бригадою на дорозі

Події 12:53   29.12.2025
Оксана Горун
Швидка в Харкові заявила про “неприпустиму ситуацію” з бригадою на дорозі

Бригаді екстреної медичної допомоги не давала проїхати приватна автівка в районі ХТЗ у Харкові. Водій, за словами медиків, поводився агресивно.

“Під час руху до відділення N 7 (на вул. Пирогова в районі ХТЗ – Ред.) бригада екстреної медичної допомоги опинилася в неприпустимій ситуації на дорозі. Автомобіль перешкоджав проїзду спецтранспорту. На законне прохання бригади дати дорогу водій відреагував агресивно — лунала нецензурна лайка та погрози”, – заявили на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у фейсбуці.

Відео: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Медики наголосили, що навіть коли бригада рухається “додому” – на підстанцію, вона все одно – в робочому режимі. Тобто будь-якої миті може надійти екстрений виклик.

Читайте також: Як водії у Харкові пропускають техніку рятувальників: провели експеримент 📹

“Кожна хвилина має значення. Екстрена медична допомога — це система, яка працює без пауз і вихідних. Її повага на дорозі — це повага до людського життя”, – наголосили у ЦЕМД.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Швидка в Харкові заявила про “неприпустиму ситуацію” з бригадою на дорозі
Швидка в Харкові заявила про “неприпустиму ситуацію” з бригадою на дорозі
29.12.2025, 12:53
За допомогою ШІ українців переконують, що світла немає через дії влади – ЦПД
За допомогою ШІ українців переконують, що світла немає через дії влади – ЦПД
29.12.2025, 09:40
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові 29 грудня – офіційно
Аварійні відключення світла розпочалися в Харкові 29 грудня – офіційно
29.12.2025, 09:45
Батьків попередили про небезпечну гірку в Харкові (відео)
Батьків попередили про небезпечну гірку в Харкові (відео)
29.12.2025, 10:18
Залужний повідомив Зеленському, що хоче у відставку з посади посла – ЗМІ
Залужний повідомив Зеленському, що хоче у відставку з посади посла – ЗМІ
29.12.2025, 09:02
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
Як відключатимуть електрику в Харкові та області 29 грудня: графік
29.12.2025, 07:21

Новини за темою:

27.12.2025
“Нарізав кола” на Алеї пам’яті в центрі міста на Харківщині: знайшли водія
12.11.2025
З фальшивими правами та, ймовірно, під наркотиками: водія зупинили в Харкові
06.11.2025
П’яного водія з сумнівним посвідченням впіймали у Харкові
04.11.2025
Відмовився обслуговувати українською: таксиста з Харкова оштрафували
25.10.2025
Удари по Харкову та їзда зухвалого водія – підсумки 25 жовтня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Швидка в Харкові заявила про “неприпустиму ситуацію” з бригадою на дорозі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2025 в 12:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригаді екстреної медичної допомоги не давала проїхати приватна автівка в районі ХТЗ у Харкові. Водій, за словами медиків, поводився агресивно".