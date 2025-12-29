Швидка в Харкові заявила про “неприпустиму ситуацію” з бригадою на дорозі

Бригаді екстреної медичної допомоги не давала проїхати приватна автівка в районі ХТЗ у Харкові. Водій, за словами медиків, поводився агресивно.

“Під час руху до відділення N 7 (на вул. Пирогова в районі ХТЗ – Ред.) бригада екстреної медичної допомоги опинилася в неприпустимій ситуації на дорозі. Автомобіль перешкоджав проїзду спецтранспорту. На законне прохання бригади дати дорогу водій відреагував агресивно — лунала нецензурна лайка та погрози”, – заявили на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у фейсбуці.

Відео: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

Медики наголосили, що навіть коли бригада рухається “додому” – на підстанцію, вона все одно – в робочому режимі. Тобто будь-якої миті може надійти екстрений виклик.

“Кожна хвилина має значення. Екстрена медична допомога — це система, яка працює без пауз і вихідних. Її повага на дорозі — це повага до людського життя”, – наголосили у ЦЕМД.